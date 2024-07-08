台積電跌5元後急翻紅平前高　指數漲逾60點站穩23500

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股勁揚，但台股漲多震盪，台積電（2330）今（8）日開盤跌5元至1000元價，隨後急拉向上追平前高1010元，指數跌50點後急拉翻漲逾60點，最高來到23622.42點，挑戰歷史新高23628.86點。

道瓊工業指數7月5日終場上漲67.87點或0.17%、收39375.87點，全周上漲0.66%。那斯達克指數上漲164.46點或0.9%，以18352.76點作收，為連續第4個交易日創歷史收盤新高，全周上漲3.5%。

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標準普爾500指數上漲30.17點或0.54%、收5567.19點，為連續第3個交易日創歷史收盤新高，全周上漲1.95%。費城半導體指數上漲4.59點或0.08%、收5656.31點，為連續第5個交易日走揚，全周上漲3.36%。

日盛投信指出，7月起進入領息高峰，統計7月計有416家公司將陸續發放股息，現金股息可望再投入，將為股市再增添資金活水。

此外，市場靜待台股最大權值股18日法說會，觀察第三季營收、全年展望、半導體產業景氣等報告，若朝正向發展，將有助相關AI、關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94％，創下近三年最高紀錄；5月景氣對策信號維持黃紅燈，領先、同時指標增幅擴大，並已分別連續 8 個月與 14 個月上揚，且月增幅均擴大至上揚以來最高，整體景氣逐步朝向熱絡。景氣持續升溫，有利挹注投資，台股有望持續震盪走高，多頭架構不變。

展望2024年下半年，日盛投信台股投資研究團隊指出，AI供應鏈需求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險，策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等。