AI伺服器挹注！緯創6月、Q2與上半年營收「皆創歷史同期次高」

▲緯創公布6月合併營收。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
代工大廠緯創（3231）8日公告6月合併營收887.87億元，月增11.68%，年增9.48%；第二季營收2,409.31億元，季增0.66%，年增16.09%；累計今年上半年營收4,791.59億元，年成長14.48%，皆寫下歷史同期次高，主要動能來自AI伺服器。
觀察緯創出貨狀況，筆電方面，6月筆電出貨180萬台，月增5.88%，年增5.88%；第二季筆電出貨510萬台，季增10.86%，年增30.76%。
桌機方面，6月桌機出貨80萬台，月對月持平；第二季桌機出貨230萬台，季對季持平。顯示器方面，6月顯示器出貨90萬台，月增12.5%，年增5.88%；第二季顯示器出貨250萬台，季增6.38%，年減1.96%。
緯創表示，因處分印度廠後，第二季開始已無認列蘋果公司產品的營收，但第二季營收仍繳出亮眼成績，主要是通用型伺服器、AI伺服器持續發揮綜效，筆電出貨量也有小幅季增，預計第三季筆電季對季持平或小幅成長、桌機有雙位數成長、顯示器則持平。
至於伺服器，緯創指出，第二季通用型伺服器、AI伺服器皆較第一季成長雙位數，預期第三季AI伺服器將有季增雙位數成長表現，通用型伺服器則季對季持平，全年伺服器維持三位數成長目標。
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