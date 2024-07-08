權王飛高高！3檔「高含積低CP值」ETF出列　每股30元有找

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股驚驚漲，電子股重「權」出擊下，包括大立光（3008）、台積電（2330）、聯發科（2454）等千金股表現一飛衝天，投資人若想搭這波台股多頭列車，投信法人建議，鎖定含積量至少3成以上，目前股價不到30元的「高積低價」ETF，入手價更可口，其中，台股半導體3檔ETF順勢出線，由於7/18台積電法說會前夕，有望釋出利多，帶動近期台積電股價強勢，加上下半年AI半導體前景亮麗，更適合小資族高CP值入手、享中長線投資甜頭。

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▲台股高積低價ETF表現。（資料來源：CMoney，2024/7/8，單位：含息報酬率%，註：*截至2024/6/28）

今年以來，台股在台積電強勢領軍創新高後，不少高含積量ETF股價也攀歷史新高價，造成很多小資投資人，除望「股」興嘆外，連同一些高含積量ETF，股價也「高」攀不起，投信法人建議，小資族想輕鬆入手台股ETF，可以鎖定「含積量至少3成以上」、且「股價不到30元」的「高積低價ETF」，這類由於成立時間較短，股價位置不高，但成分股同樣佈局AI、半導體供應鏈等強勢主流類股，中長期投資展望佳，股價後勁表現不容小覷。

根據CMoney統計，目前含積量3成以上、股價低於30元的台股「高積低價ETF」共計9檔，且主要以科技ETF為主，包括國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈等，科技主題方面，則以半導體ETF入選3檔最多，包括新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、及兆豐台灣晶圓製造3檔皆入列，至於其他入選ETF，則以市值型為主，包括FT臺灣Smart、群益台灣ESG低碳50、國泰台灣領袖50與永豐台灣ESG等。

從績效表現來看，台股9檔高積低價ETF中，今年以來主要含息報酬僅1檔外，其餘8檔皆優於加權指數，如果拉長1年期間，則有國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體30 ETF共3檔，含息報酬逾60%以上，明顯超越加權指數的43.29%；若再拉長2年期間來看，上述國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體30 ETF等3檔含息報酬更突破100%以上，大勝同期間加權指數的65.08%表現。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，美國就業數據放緩，9月降息預期升高，美股在標普、那指再創高下，激勵台股本周多頭氣盛，市場預估7/11大立光、7/18台積電兩大重量級權值股法說會前，這類具「定價權」的重量級企業，將釋出基本面利多訊息，加速台股多頭繼續上攻，尤其是鎖定半導體為主體的科技型或半導體市值型ETF，將繼續跟隨台股驚驚漲行情下，股價繼續向上衝鋒。

詹佳峯認為，下半年台股多頭格局依舊，主流類股往權值股靠攏，在台積電千金股題材持續火熱中，目前不少外資法人認為，2025年台積電先進製程產能供需持續吃緊，台積電在技術領先優勢下，具有價格「定價權」，今年全年營收也有望持續看升，加上台積電資本支出一片樂觀看好繼續調升，將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股掏金。

另外，本周7/11大立光法說召開，市場聚焦蘋果iPhone16新機拉貨潮，加上7/18台積電法說接登場，全球機構法人鎖定台股兩大天王級法說，探究下半年半導體景氣及CoWoS產能擴張狀況，勢必反映最新市場終端需求及AI需求展望，以8日股價表現來看，大立光股價創2年來新高、台積電股價繼續攀歷史新高，建議投資人可以持續留意台股AI、半導體相關股提前佈局機會，或鎖定高積低價ETF輕鬆入手，擁抱台股下半年成長「錢」景。