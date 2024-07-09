台積電神隊友ASML衝破「1千歐元」同樂　00941伴飛創4個月新高

▲ASML桃園龜山廠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）頻刷天價，今（9）日來到1055元再破新高，上游設廠商、荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）8日盤中大漲1.8%至1010.8歐元同創紀錄，首度飛越1000歐元關卡，對ASML持股權重高達7.69%的中信上游半導體ETF（00941）也出現伴飛效應，今日盤中漲逾1%來到16.13元，為4個月新高。

00941是國內首檔也是唯一一檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF，獲利、毛利、影響力都是半導體產業中最大的一個族群，經理人葉松炫指出，過去兩三年，半導體產業因為疫情以及庫存的關係，一度黯淡，然而，隨著生成式AI的快速崛起，以及半導體去庫存已經到了最後尾聲，半導體今年可望大放異彩，這從金龍年台股開紅盤，台積電創新高價可見一斑。

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葉松炫指出，半導體產業鏈比大家想像的大，設備材料才是真正的上游，像是半導體設備製造商應用材料（APPLIED MATERIALS）、ASML；電子材料供應商空氣產品（AIR PRODUCTS）、信越化學（ShinEtsu），這些都是晶片製造神隊友，支撐了整個核心產業鏈。

《彭博社》報導，台積電迎來人工智慧（AI）和其他先進晶片的強勁需求，包括摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）和摩根大通（J.P. Morgan，小摩）近日相繼發表對台積電前景樂觀的投資報告，也帶旺ASML。

ASML於8日盤中股價一度突破1000歐元大關，最高漲1.7%至1010歐元，創下歷史新高，隨後漲幅收斂，最終收在997.9歐元，漲幅0.49%。今年迄今，ASML股價漲幅已超過50%。