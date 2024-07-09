錢太多MSC與馬士基都在搶船　博亞轉讓兩船訂單大賺4850萬美元

▲地中海航運與馬士基航運都在搶船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機讓貨櫃船公司大賺，口袋滿滿，船東今年紛紛進場搶船，全球前兩大貨櫃船公司地中海航運(MSC)與馬士基航運動作最多，今(9)日大陸媒體傳出地中海航運以總價3.33億美元拿下江南造船正在建造的兩艘1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船，原下訂的大陸博亞國際海運(BAL)轉賣訂單獲利高達4850萬美元，博亞也已公告相關訊息。

馬士基航運向挪威船舶租賃公司SFL Management租用的4艘貨櫃船，則是宣布延長租約5年，SFL在官網公告這個訊息，指出現有合約2025年到期，根據新的租約，SFL將對船舶進行一定的投資，包括將貨運運力擴建增加到9500箱，還將增加新的能源效率功能，升級總投資預計總計約2000萬美元。

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馬士基另在洽談6-16艘新造1.6萬箱LNG貨櫃船長租合約，SFL在官網上公告該公司決定建造5艘1.68萬箱貨櫃船，預計於2028年交船，總建造成本約為10億美元。這些船舶將採用液化天然氣(LNG)雙燃料推進以及燃油效率和貨物進口優化的最新功能。

這5艘新造船，SFL已同意向一家領先的貨櫃船公司提供自交付起至少10年期的定期租船合同，為公司的租船訂單增加了約12億美元，根據租約可以選擇將特許權再延長兩年，並在第10年和第12年末購買選擇權，包括利潤分享功能。SFL未透露租家，但估計馬士基是可能的租家。

業界粗估，MSC買進的兩艘新造船訂單，每艘買價1.665億美元，1.4萬箱的船可裝7千大箱(40呎櫃)，以目前美西線運價每大箱最低7500美元計，扣除成本價1500美元可賺5000美元，跑五趟就可賺回船價，而且還是最新節能船。船隻預計2027年年底交船。