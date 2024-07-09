宏碁6月營收月增33%「寫24個月新高」　出貨動能轉強、Q3將續熱

▲宏碁公布今年6月合併營收。（圖／CFP）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠宏碁公司（2353）9日公布今年6月合併營收281.93億元，月增33.4%，年增7.1%，是自2022年6月以來近24個月新高，單月營收已連續12個月呈現年成長；累積今年上半年合併營收1,260.02億元，年增13.8%。

宏碁個人電腦及顯示器產品第二季營收年增16.9%，累積前6個月營收年增15.8%。宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占6月營收的27.6%、占累積上半年營收的28.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宏碁董事長暨執行長陳俊聖也表示，目前已看到AI PC需求，觀察現在PC採購端，除了電競PC之外，文書需求的消費者約有4至5成考慮換AI PC，訂單能見度已可看到第三季，整體來看，下半年應比上半年好一些，尤其市場非常期待AI PC的需求發展。

另一方面，宏碁旗下公開發行子公司皆已公告6月自結營收，孵化中的事業營運亮點，包括專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技第二季營收年增163%，累積上半年營收年增106.4%；宏碁智新第二季營收年增32.8%，累積上半年營收年增22.5%；宏碁智通第二季營收年增8.8%，累積上半年營收年增22.4%。

繼宏碁於美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）購置辦公大樓後，宏碁子公司安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）及展碁國際（6776）也將遷入位於南港新購置的辦公空間，彰顯宏碁對於永續經營的承諾。