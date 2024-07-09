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陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

▲陽明海運賢明輪為首艘外籍船舶選擇在韓國添加生質燃油。（圖／陽明提供）

▲第三季運價雖鬆動，估陽明營收仍將加高。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)6月單月營收為207.2億元，較5月營收增加37.95億元，增幅為22.42%，較去年同期營收增加82.95億元，增幅為66.76%。累計上半年營收為963.91億元，較去年同期營收新台幣720億元，增加新台幣243.91億元，增幅為33.88%。法人估計，第三季運價雖見鬆動，目前只是美西線漲幅壓低，整體營收仍將加高。

陽明海運指出，6月因平均運費上漲，使營收較上月增加。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.1%，需求成長為2.5%。根據聯合國貿易和發展組織(UNCTAD)最新預測，今年全球GDP增長保持約3%，短期前景審慎樂觀，預計2024年上半年的貨品貿易較去年下半年增加2500億美元，若上升趨勢持續，2024年全球貿易額可能達到32兆美元，然而地緣政治、貿易壁壘和內向型產業政策可能對國際貿易成長產生負面影響。

貨量方面，美國全國零售聯合會(NRF)預測今年上半年美國貨量達到1,210萬箱(20呎櫃)，較去年同期增長15%。另外，Drewry最新報告指出今年第一季貨量較去年同期成長近10%，創下疫情以來最強勁增長，也推升現貨運價。因此，Drewry亦將今年全球貨量預測成長上調至4.1%，較上一季報告預測(2.5%)增長1.6%。

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航運市場方面，根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬箱新船交付運力；同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，今年上半年平均僅0.7%(約21萬箱)屬於純閒置狀態。加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險仍持續影響船期及航班準點率。

關鍵字： 陽明6月營收年增67%第三季運價雖鬆動營收仍將加高

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