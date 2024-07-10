美股警訊來了！華爾街變謹慎：投資人銀彈用完「8月恐下跌10%」

▲華爾街示警，在美國總統大選期間，將會有資金大量流出股市導致下跌10%。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美股漲跌互見，標準普爾500指數和那斯達克指數美東時間9日收盤再創新高，道瓊工業指數則小幅下跌。儘管美股近期有強勁表現，卻有愈來愈多華爾街分析師示警，在美國總統大選期間，將會有資金大量流出股市導致下跌10%，時間更落在8月初開始2周走勢，「投資人的銀彈快用完了。」

高盛全球市場部董事總經理兼策略師魯布納（Scott Rubner）表示，今年上半年美股ETF及共同基金流入量寫歷史紀錄次高，如此高的部位，當一風險波動升高、企業獲利不如預期，就會讓「已滿倉、銀彈快用完」的投資人想要賣出贖回。

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魯布納說，根據歷史數據分析，標普500指數通常在7月中旬落在相對高點，但8月卻是股市資金流入最少的月份，當投資人對企業業績抱有高度期望，就意味著「門檻變高」，財報季就不再能為股市帶來順風。

於是魯布納認為，眼下正在結束「今年最好的交易期間」，8月初將進入一段整年較為辛苦的2周走勢，不但沒有資金流入股市，反而還會大量流出，這也是他最後一次「看多」美股。

持有相似觀點的摩根士丹利（Morgan Stanley）策略分析師威爾遜（Mike Wilson）也如此認為。根據彭博報導，威爾遜表示，隨著美國總統大選臨近、企業盈利表現和聯準會政策的「不確定性」加劇，「我認為從現在到美國大選期間，在某個時刻回調10%的可能性很大。」

威爾遜指出，從現在到年底大選期間，股價上漲的可能性比一般情況要低，標普500指數今年底高於目前水準的機率僅20%至25%之間。因此，相比於大盤指數，他更建議關注高品質的個股，但美股至今以來上漲很多，投資人也很難在題材裡找到便宜的股票。

今年步入動盪的第三季，愈來愈多華爾街專業人士變得比較謹慎。摩根大通（JPMorgan）交易部門的泰勒（Andrew Tyler）表示，對近期疲軟的經濟數據持樂觀態度，但他的信心「略有下滑」；此外，花旗集團（Citigroup）的克羅內特（Scott Chronert）也提出警示，「企業財測上調、營收成長優於預期才能維持近期漲勢。」