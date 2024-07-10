Dyson英國大裁員！　重砍千人

▲Dyson英國據點照片。（圖／翻攝官網）

記者陳瑩欣／台北報導

英國《金融時報》引述未具名消息人士的話報導稱總部位於新加坡的英國家電製造商戴森（Dyson）周二向員工通報了裁員事宜，將在英國裁員約 1000 人，此舉可能會影響其該地約四分之一的員工，不過戴森強調，英國仍將是公司研發（R&D）的重要中心。

根據美媒《CBS News》報導，截至去年底，戴森在英國擁有 3500 名員工，全球員工數量為 15000 名。

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戴森執行長Hanno Kirner在向哥倫比亞廣播公司MoneyWatch 發表的聲明中表示，競爭加劇是裁員的原因之一。他說，「我們發展迅速，與所有公司一樣，我們會不時審查我們的全球結構，以確保我們為未來做好準備，因此，我們提議對我們的組織進行變革，這可能會導致裁員。」

Kirner補充指出，戴森在全球市場中運營，競爭日益激烈，創新和變革的步伐只會不斷加快。

戴森 2023 年銷售額達到創紀錄的 71 億英鎊（約折合台幣2960億元），高於 2022 年的 65 億英鎊（折合約台幣2710億元）。

戴森於 1991 年由億萬富翁 James Dyson 在英國創立，因其無塵袋吸塵器而發跡，公司營運已擴展到空氣清淨機、吹風機等其他家居用品，公司一半以上的銷售來自亞太地區，2019 年公司總部從英國遷至新加坡， 並擴大了在新加坡和菲律賓等國家的製造業務，至於研發總部仍留在英國。