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凱基證券「雙利帳戶」扣款入金享甜頭　下半年投資展望再度準確命中

▲▼凱基證券業配。（圖／業者提供）

▲▼「凱基股股漲」專業研究團隊，特別企劃「2024年台股下半年展望」節目看好一線晶圓代工、生技、航空等族群，再次準確命中。（圖／業者提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今年在AI趨勢狂潮下，指數上半年狂飆逾5,000點，「護國神山」台積電更是站上千元大關，寫下歷史新紀錄，股市投資儼然成為全民運動，年輕人蜂擁至市場。凱基證券秉持「以客戶為中心」的理念，落實「數位轉型與服務並重」策略，推出「雙利帳戶」優惠活動，即日起至9月底止，成功入金即享3個月的6%利率，幫助年輕人從扣款入金到實際下單投資，每個階段都能夠有「利」可圖，並且推出最好用的「隨身e策略」APP「e智慧」下單功能，幫助投資人解決在投資上沒時間盯盤，錯失最佳進出場交易時機的痛點；同時面對台股驚驚漲，「凱基股股漲」節目六月底預期下半年台股行情，看好一線晶圓代工、生技、航空等族群準確命中，相關類股七月初即展開一波行情，展現節目團隊的專業實力！

凱基證券雙利帳戶優惠 享活動公告利率6%
根據證交所統計，至今年5月投資人開戶人數已達1283萬戶，單月增加5.44萬人，其中30歲以下年輕族群占比超過，顯示新世代對於投資理財的意識有感提升。

凱基證券表示，剛進入市場的年輕投資人資金較有限，而推出「雙利帳戶」優惠活動期間，投資人只要將資金放進凱基證券分戶帳「e財庫」，不僅免新開銀行交割戶，還能享優於市場的活動公告利率6%，幫助年輕投資人在決定投資標的之前，只要入金至財庫，即可先享利再穩健投資交易。

▲▼凱基證券業配。（圖／業者提供）

此外，年輕投資人初入股市遇到的痛點，多數是不知道該怎麼挑選個股或標的，也擔心無法辨別市場訊息的真假。凱基證券為了解決投資人的選股難題，並且在投資市場更有機會獲利，結合法人級投顧團隊與超過百萬人的「凱基證券樂活投資人」官方帳號，領先同業建立「贏家選股」專區，即日起只要開立凱基證券戶並加入凱基投顧會員，每天都可以一鍵取得推薦個股，節省許多選股的時間，再搭配智慧下單工具，無須盯盤每天都能選出好股。

凱基股股漲專家團隊　下半年展望再準確命中
有了「雙利帳戶」的投資利器，投資人更想了解股市操作訣竅，根據凱基證券透過網路問卷進行調查，發現近7成投資人最關心下半年的台股行情是看漲還是跌？6成想知AI股會續漲，還是該獲利了結？非AI股還有哪些產業值得期待？同時也關心國際局勢和美國總統大選對台股的影響，以及下半年度台股投資的策略佈局。

由凱基投顧資深產業研究團隊操刀的「凱基股股漲」節目，從最貼近各投資族群的理財需求出發，帶給投資人最專業的影音內容體驗，去年底即準確預估今年上半年形勢大好，今年下半年則看好一線晶圓代工、AI伺服器、散熱、電動車、生技、航空、自行車等族群，其中一線晶圓代工、生技、航空類股，七月初即展開一波行情，專業分析再次準確命中！另外凱基投顧預期AI結構性成長將延續至明後年，若相關受惠族群評價在第三季有適度修正，修正後記得逢低布局中長線行情，而AI PC為PC產業帶來題材，各品牌廠陸續推出AI PC，下半年PC需求將逐漸復甦，蘋概股亦將受惠於Apple AI升級可能帶動的換機潮，均是在股市震盪整理期間可逐步布局的方向，預估第四季起台股獲利成長動能將會再度轉強，屆時在對明年能見度提升，且屆時開始反應明年獲利後將使評價更加便宜，有利台股回歸多頭軌道。

此外，「凱基股股漲」節目（YouTube官方頻道）首席分析師許高銘表示，由於台股評價已來到歷史高檔區、製造業復甦力道不如預期、2Q24~3Q24獲利動能放緩及加上美國大選前四、五個月起最容易影響股市表現，此時要跟投資人分享股神巴菲特一句話『別人恐懼時，我要貪婪；別人貪婪時，我要恐懼』，預期下半年台股將先蹲後跳，第三季將以震盪修正為主，第四季年末再向上反彈，也就是投資人應該留意規避第三季修正風險、記得把握第四季反彈機會。」他建議投資人可以留意產業觸底、股息夠高、評價偏低及政策偏多的指標，從中挖出含金量高的機會產業及個股。

抓住進出場時機　「e智慧」成免盯盤投資神器
了解台股下半年走勢大方向，更可善用凱基證券先前推出隨身e策略APP「e智慧」下單新功能，幫助股民解決在投資上沒時間盯盤，錯失最佳進出場交易時機的痛點。凱基證券表示，「e智慧」台股下單五大新功能可以設定價格、總量、時間等條件智能監控，長達30天監控，符合條件時自動送單。其中「多條件觸價單」針對單一個股同時監控多種不同條件，可設定任一或所有條件同時符合即自動送出委託單，適合希望運用「突破追價」或「跌破停損或放空」等交易策略投資人；「二擇一出場單」針對庫存商品進行停損或停利二擇一賣出，則能幫助沒有時間盯盤及掛單，但已有停利、停損計畫的投資人控制風險、實現紀律交易。

▲▼凱基證券業配。（圖／業者提供）
▲凱基證券推出「e智慧」智能下單新功能，多項便捷服務獲得線上直播發表會網友熱烈好評。

在乎客戶需求　全方位服務富足你的人生
秉持「致力于您的富足人生」的理念，凱基證券持續推出對客戶最優質的全方位服務，例如「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情及操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司；而為彌平高齡及身心障礙客戶在數位金融方面的落差，導入手語翻譯服務，另提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供簡便、快速的溝通環境，同時推出「AI文字智能客服功能」和「線上客服Web-Call」，方便不同習慣需求的客群使用，打造多項溫暖的金融服務，讓凱基證券近期更榮獲金管會「113年度公平待客原則評核結果」前25%業者殊榮。

凱基證券同時重視如何替投資人守護財富，為打擊投資詐騙，與內政部警政署刑事警察局合作防詐宣導影片，於「凱基證券樂活投資人」官方頻道推出，影片內容淺顯易懂並切合時事，彙集發生在你我身邊的真實案例，統整出台灣常見的六大詐欺手法，包含假投資詐欺、解除分期付款詐欺、假網路購物詐欺、一般購物詐欺、假愛情交友詐欺及猜猜我是誰詐欺等，提醒投資人務必提高警覺，維護自身權益及財產安全。

▲▼凱基證券業配。（圖／業者提供）
▲凱基證券與內政部警政署刑事警察局合作的防詐宣導影片，於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道推出。

關鍵字： 凱基證券雙利帳戶投資展望

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