台積電2奈米傳下周試產！　蘋果拿下2025年首波產能

▲台積電即將試產2奈米晶片。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

市場關注全球晶圓代工龍頭動向，近日市場消息傳出，台積電2奈米製程將在下周試產，為大規模生產作準備，首批使用產品的將是科技巨頭蘋果。

「wccftech」引述市場消息，台積電下周將在新竹寶山新建的晶圓廠進行2奈米製程試產，相關測試、生產設備與零組件在第二季初已入廠裝機。

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在導入3奈米製程的成功後，蘋果預計在2025年導入2奈米製程晶片，預計最快由iPhone 17導入，之後蘋果處理器可以放入更多電晶體，在效能、能耗表現上將會有所提升。

此前5月報導指出，蘋果首席營運長威廉斯（Jeff Willians）低調訪台，與時任台積電總裁魏哲家會面，爭取獲得首批台積電2奈米晶圓，讓蘋果能在半導體賽局掌握先機，預計為台積電增加186億美元的收入。

蘋果M4晶片是台積電第二代3奈米製程展品，用在最新的iPad Pro系列上。與M4晶片相比，M5晶片效能和能耗表現更好，對Macbook和iPad來說都是巨大優勢，與目前3奈米晶片相比，預計效能將提高10％至15％，耗能顯著下降30％。

台積電計畫2025年實現技術量產2奈米晶片，初步報告顯示，該公司正在努力確保良率與產量。