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英業達配1.5元「開盤秒填息」　創辦人葉國一樂領2.64億元現金

▲英業達。（圖／記者楊絡懸攝）

▲英業達。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠英業達（2356）11日進行除息交易，每股配發1.5元現金股利，參考價55.5元。11日早盤以58.3元開出秒填息，雖然隨後見到賣壓、最低來到56元，但又回升最高至59.4元，仍維持向上走勢，連2年帶來秒填息速度。值得注意的是，此次除息，英業達創辦人葉國一將可領到2.64億元鉅額現金。

根據公開資訊觀測站資料顯示，截至今年6月，英業達創辦人葉國一持股約17萬6,361張，以每股配發1.5元計算，葉國一預計可領到2.64億元現金；另外，英業達董事長葉力誠持股約11萬7,412張，預估可領到1.76億元。

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英業達日前公布6月業績表現，6月合併營收509.3億元，月減2.4%，年增6.73%；第二季合併營收1,541.58億元，季增18%，年增18%，創歷史單季新高；累計今年上半年營收2,846.65億元，年增13.49%，主要受惠出貨至中國產品客單價較高，帶動營收成長。

除了取得輝達（NVIDIA）AI伺服器相關供應大單，英業達也打進如超微（AMD）、英特爾（Intel）等雲端服務供應商（CSP）供應鏈，加上去年發表VectorMesh嵌入式神經網絡處理器已成功打入國內2家IC大廠，下半年將陸續量產，全年營運表現有望逐季成長。

關鍵字： 英業達除息營收雲端AI伺服器

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