金控股強強滾！元大金花11日填息　中信金創波段高價

▲元大金控外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
金融股續向上攻，元大金（2885）歷經11個交易日於今（11）日順利填息後持續上衝，開盤42分鐘最高來到34元，44.66萬股民眉開眼笑。中信金（2891）盤中創41.7元波段新高，成交量逾2萬張。
元大金從6月27日除息，每股配1.1元現金，不過除息前2天股價飆上34.6元天價，除息參考價落在32.7元，6月27日除息當天一度陷入貼息，但隨著台股交易量成長，加上今年6月、上半年業績看俏，近期股價回溫，順利填息。
元大金控自結6月稅後純益28.58億元，累計上半年稅後純益176.61億元，年成長約18%，子公司元大證券6月單月受惠台股交投熱絡，大盤6月日均量逾6,131億元，挹注經紀業務手續費以及自營操作收益雙雙大增，使得元大證券6月單月稅後純益暴增到21.98億元，月增逾6成。
富邦金（2881）盤中最高來到92.8元，漲幅逾4%，為金融股價漲幅最大個股，富邦金盤中亦刷1996年7月2日、28年以來新高。
中信金6月稅後純益達 60.56 億元，累計前 6 月合併稅後純益 372.07 億元，年增 29.13%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。投信於10日買超1.34萬張，成為買超最大單一個股，今日在基本面、籌碼面俱佳下持續向上，股價亦再創1998年2月以來新高。
讀者迴響