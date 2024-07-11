快訊／00940秒填息！ 94萬股東首迎息利雙收

擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（11）首度除息，每股配0.05元，參考價10.27元，開盤10.31元，第2盤瞬間衝上10.33元，完成填息，股民首次享受息利雙收。

台積電刷1070天價 留意外資連4砍

晶圓代工大廠台積電第二季營收達財測高標，今日股價再創高，來到1070元，上漲25元，漲幅2.3%，市值也達27.75兆元，近一年來，股價更是已經翻倍，不過由於股價頻頻創高，外資已經連四賣，四日合計已經賣超3萬1283張。

群創啟動減資！每股退還1.2元 股價下挫逾2%

面板大廠群創 (3481)昨（10）日公告啟動今年減資作業，每股退還1.2元，減資基準日訂在昨日，配合減資作業預計8月15日至8月23日暫停交易，股價早盤開低走低，下跌至最低14.8元，下跌0.3元或2%。

貨櫃三雄6月營收旺 萬海早盤漲逾3％

海運運價、貨量成長，貨櫃三雄6月營收與去年相比皆大幅成長，其中萬海（2615）增幅103％最多，今股價開紅盤，早盤最高漲逾3％，陽明（2609）漲近2％，長榮（2603）則震盪整理。

金控股強強滾！元大金花11日填息 中信金創波段高價

金融股續向上攻，元大金（2885）歷經11個交易日於今（11）日順利填息後持續上衝，開盤42分鐘最高來到34元，44.66萬股民眉開眼笑。中信金（2891）盤中創41.7元波段新高，成交量逾2萬張。

台積電刷天價！漲20元至1070 指數漲近300點衝破24300新高

美股10日全面勁揚，台股今（11）日以上漲234.95點、以23424.03點開盤，漲勢持續，指數大漲近300點，站上24300點，刷新紀錄，台積電（2330）上漲20元至1070元，也創新高。

台灣出口年增23.5%！謝金河分析原因：黃仁勳帶來AI供應鏈發威

AI在台灣發威！財訊傳媒董事長謝金河表示，今年上半年以半導體為主的電子零組件出口仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，讓台灣出口表現比預期好，他認為，這顯然是輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳帶來AI供應鏈的威力。

AI伺服器發威！金寶股價「直飆漲停板」 5月淨利年成長905%

金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近日股價漲勢猛烈受投資人矚目，被證交所列入注意股後，11日早盤以24.35元開出一度往下至23.95元，但9時30分許見到買氣湧現，股價直衝漲停價25.85元，亮一根大紅柱。

英業達配1.5元「開盤秒填息」 創辦人葉國一樂領2.64億元現金

代工大廠英業達（2356）11日進行除息交易，每股配發1.5元現金股利，參考價55.5元。11日早盤以58.3元開出秒填息，雖然隨後見到賣壓、最低來到56元，但又回升最高至59.4元，仍維持向上走勢，連2年帶來秒填息速度。值得注意的是，此次除息，英業達創辦人葉國一將可領到2.64億元鉅額現金。

台泥6月營收年增55％ 亞泥轉投資貢獻6月營收月年雙增

水泥雙雄公布6月營收，台泥（1101）受惠葡土事業貢獻，6月營收年增55％；亞泥（1102）轉投資亞東預拌及嘉惠電力持續挹注營收，推升6月營收繳出月年雙增成績。