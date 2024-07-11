快訊／KKBOX母公司科科科技重啟在台上市　拚年底登錄興櫃

▲科科科技集團董事長暨執行長王献堂。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

KKBOX母公司「科科科技」KKCompany（6950，KKT-KY）11日宣布，與富邦證券正式簽訂上市櫃輔導契約，重新啟動科科科技在台上市計畫，最快將於今年底登陸興櫃，並達成在台掛牌上市的目標。

原定6月19日上市的科科科技一波三折，前次上次募資期間依規定已獲得超越資金募集標準投資意願，累積廣大投資者的支持與信任，此次富邦證券也將透過輔導計畫，協助引入資本市場資金，雙方有信心共同進軍台灣資本市場。

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「我們決定繼續在台灣上市，新的里程又要開始！」科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，科科科技選擇台灣資本市場作為公司未來發展根基初衷並沒有改變，這次遴選具備更豐富承銷經驗的主辦券商，努力對投資者更多溝通。

科科科技之所以上市改興櫃重新出發，主要是受到富邦證券的建議，一來是可以讓市場了解興櫃的參考價，二來是可以讓更多投資人知道科科科技的品牌價值。值得注意的是，科科科技股東陣容包括日本第二大電信商KDDI、新加坡政府主權基金GIC、宏達電（2498）、中華電信（2412）、趨勢科技等策略投資人。

據了解，科科科技目前45%營收來自海外，預計3年內力拚海外營收提升至70%，其中60%為日本市場。

王献堂也說，科科科技仍對台灣資本深具信心，加上過去這段時間與台灣資本市場投資人的交流，以及公開抽籤申購超過30倍的投資人認同的基礎上，相信能一同完成後續進入資本市場的相關程序而達成目標。

對於企業經營，王献堂說，將持續輸出台灣優秀軟體技術邁向國際市場的目標，並舉辦產品與技術年會，讓市場對公司發展更加了解，選擇適當的時機點計畫登陸興櫃市場後，順利完成在台掛牌上市目標。

富邦證券總經理郭永宜表示，樂見科科科技展現對台灣資本市場的高度信心，未來將透過富邦證券的承銷經驗，協助科科科技以台灣資本市場為後盾，創造股東與公司雙贏局面。