創3億海外商機！「新北出口拓銷團」首站印度傳捷報

▲今(113)年度新北市出口拓銷團於7月6日至12日期間，由副市長朱惕之(左2)與經發局長何怡明(右2)率隊，攜手20家新北企業參加「2024年印度臺灣形象展」。（圖／新北市經發局提供，下同）



財經中心／綜合報導

新北市出口拓銷團在副市長朱惕之及經發局長何怡明的帶領下，於7月6日至12日參加由國際貿易署、外貿協會共同辦理的「2024年印度臺灣形象展」，攜手20家新北企業，並在展會中首創「新北館」，新北館結合團隊力量，成功創造逾3億元的海外商機。



朱惕之表示，新北市自102年起開辦出口拓銷團，成功協助數百家企業擴大對外貿易，並看準印度逐漸實現世界最大製造中心，整合20家資通訊、電子與機械製造和醫療保健等各領域企業前往印度參展。

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▲新北市出口拓銷團整合20家資通訊、電子與機械製造和醫療保健等各領域企業前往印度參展，共同開拓南亞市場的跨國合作契機。



參展企業享曆工業表示，新北市政府透過帶領企業打團體戰，並安排與當地公協會對接，有助於取得當地買主信任及瞭解當地市場需求。另一參展企業世如金屬也贊同參展團整合新北各種產業，在印度臺灣形象展這個平台吸引更多買主，將最優質的產品推銷至印度市場。

▲「新北館」結合團隊能量，更以多樣化且技術領先的產品，吸引眾多現場買家。



鈞鐸科技與環海科技也表示，新北參展團成功整合中央及地方政府資源，讓新北企業有機會挖掘這個潛力無限的市場，並透過本次展覽，與不同參展者面對面交流互動，更加深瞭解印度市場趨勢、客戶需求及政府政策。

▲新北優質產品吸引印度買主駐足洽談。

經發局強調，今（113）年度「新北市出口拓銷團」印度站取得的佳績，歸功於所有參與計畫的優秀企業。新北市將持續關注企業需求與國際市場動態，展現推動經濟發展的企圖心與行動力，未來希望邀請更多優秀新北企業共襄盛舉，共同開拓海外商機。