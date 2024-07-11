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台股續飆新高！保德信點名「4大投資關鍵字」　AI類股漲幅超亮眼

▲台股續創歷史收盤新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股11日大漲逾400點再創24,416.67點盤中新高，終場指數上漲382.95點，收24,390.03點，續創歷史收盤新高，此外，美股也一樣銳不可擋刷新歷史新高。保德信表示，「美國、科技、成長、大型股」將成為今年第三季的投資關鍵字。

保德信指出，根據統計，自2024年6月10日至7月10日，美股標普500指數（S&P 500）有11個交易日改寫歷史新高，而台股多頭更為強勢，同期間創高次數達13次之多；光是近一個月來，美股漲幅已有5.37%，台股更大漲近1成，雙雙堪稱最強AI多頭引擎。

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保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，第三季股市投資展望仍相對樂觀，特別是全球許多國家揮別高通膨，陸續轉向降息，有利於維持股市多頭熱度，特別是最具指標的美國股市，預料「美國、科技、成長、大型股」將為第三季的投資關鍵字。

她說，雖然今年以來，部分AI相關個股股價漲幅不小，但從本益比估值分析，評價面尚屬合理，且指數能否持續上漲，企業獲利才是關鍵。

彭子芸表示，AI科技相關類股獨強，主要是因為龍頭企業的成長性看升，讓市場願意給予更高的評價。從獲利面來看，預估2024年美國成長股獲利成長將達17%，相較於價值股7%的成長性有明顯差異，顯示成長類股基本面展望更為優異；另外，如果考量指數價格及未來成長性的本益成長比（PEG）評估，成長類股的估值也明顯勝過價值股。

另從BIG7 PLUS（蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達、特斯拉、博通、AMD、Netflix）的單年獲利率與本益比觀察，彭子芸強調，雖然股價持續創高，但這些龍頭的股價本益比持續下滑，對應的正式單年度獲利率的持續上升，根據預估，BIG7 PLUS今年的單年獲利率有望跳升至24.13%，進入2025年將進一步上升至25.41%。

再者，AI帶來的商機軟硬體兼具。彭子芸分析，硬體方面，AI運作時需要龐大的計算能力，因此需要強力的硬體支援，有利於挹注GPU、AI晶片等大廠，預期2023年至2027年的運算AI和推論AI晶片複合成長率可達到32%至60%的成長，而雲端系統商為求差異化而自行研發晶片，帶動客製化晶片（ASIC）成長幅度更為驚人，可望達85%的複合成長率。

至於軟體方面，如何將大量數據整合出解決方案，應用於AI生成繪圖、AI音效等，因為能運用的產業面廣泛，預期也將帶來新一波高速成長商機。

彭子芸認為，看好AI仍為美股投資主軸，建議專注於企業獲利與股票溢價空間的選股邏輯，聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力強、以及具有強勁營收成長的美國龍頭類股。

關鍵字： AI股美股台股投資

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