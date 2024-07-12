36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲36檔台股ETF創新高，可點圖放大。（資料來源：CMoney）

光是7月11日的ETF市場，就有192檔上漲，54檔下跌，12檔持平，而54檔台股ETF中，36檔刷天價最吸睛。

法人指出，在電子、金融類股表現看俏下，今年以來表現出色的ETF有3大共同特性，包括「都抱緊台積電」、「成分股具AI題材」、「金融股」等0052雖然是年配息的產品，但是投資策略著重於國內中大型科技類股，成分股中因握有逾5746張台積電（2330），導致台積電占該檔基金權重63.6212%；而006208的「含積量」也超過5成，兩檔ETF在台積電屢創新高之下，今年以來績效強強滾。

而在創新高天數表現上，國泰永續高股息（00878）與國泰台灣5G+(00881)已連6日創新高，國泰台灣領袖50（00922）已連4天創新高、國泰股利精選30（00701）連2日創高。

法人表示，00878成分股含金量高，金控雙雄「富邦金」、「國泰金」也扮演助攻角色，富邦金衝破9字頭、收在92.4元，漲幅達3.7%；國泰金也來到65.5元，上漲2.99%。

專家分析，00878連日上漲，主因其指數擁有產業均衡的選股池邏輯，精選平穩營運、永續經營的公司，均衡布局電子、金融和傳產業，電子比重約66%、金融佔比23%、傳產有11%，不以單一產業為主，可真正享受到產業輪動的契機，讓00878左擁高股息、右抱績優股。仔細觀察00878成分股，可說是有「金融打底、AI主攻」，持股如聯詠、廣達、聯發科、日月光等，皆受惠AI產業發展，帶來新成長契機；在金融股方面，因股票市場創高、台幣貶值趨勢、防疫保單影響減少等因素，整體金控上半年累積稅後淨利為3374億元，年成長63.5%，00878因持有富邦金、國泰金、中信金等國內金融巨頭，股價表現上也跟著起飛。