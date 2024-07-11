債券ETF受益人數創新高　突破170萬人

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近期通膨數據緩，市場預期年底前聯準會有望降息，也吸引資金持續卡位債券ETF布局後市行情，整體債券ETF(不含槓反型)來到2.65兆元水準，今年來大增近5712億元，受益人數也一舉突破170萬人，來到近171.6萬人的水準，今年增加近61.6萬人，若以各檔債券ETF受益人數來看，單檔人數超過30萬人的有00937B群益ESG投等債20+，以及00679B元大美債20年。

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理財專家表示，自去年下半年聯準會暫停升息以來，利率風險不再上升下，債市投資環境轉趨順風，而債券ETF因交易便利、投資組合透明，加上也具有配息機制等等優勢，故債券ETF人氣直線走升，其中又以長天期債ETF最受青睞，在規模與受益人數都呈現火箭式成長，買氣直至今年仍未消退。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，當前美國經濟情勢、勞動市場有所降溫但穩健，薪資仍成長但增速放緩，得以為消費力道提供支撐，服務業擴張轉趨溫和但能避免過熱激發通膨再起，因此升息可能微乎其微，年內甚至有望迎來降息，債券仍具投資契機。其中投資等級債基於仍保有不錯的收益水準，且信用利差處於波段低位，意味著信用風險甚低，資產品質無虞，投資吸引力仍不減。

曾盈甄進一步指出，在投資等級債中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。