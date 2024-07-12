「航海王」加碼波若威820張！股價飆172元新高　進帳上看1.5億元

▲「航海王」傳奇投資人張濬安買進波若威。（圖／記者湯興漢攝，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

以投資海運聞名、在PTT上擁「航海王」外號的傳奇投資人張濬安，再次出手進場！繼上次買進矽光子概念股波若威（3163）4,117張後，12日再被揭露加碼波若威820張，持有股權來到6.12%，居最大股東。

波若威依《證券交易法》第43條之1第1項規定揭露大股東持股變動，此次公告內容指出，張濬安於今年6月27日至6月28日期間，經由集中市場交易方式增加820張，持股總額來到4,937張，占公司已發行股份總額百分比6.12%，比行政院國家發展基金還多。

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觀察波若威股價，6月27日收盤價為133元，6月28日當天一度拉高至143元，收盤價為137元；近日更一度飆上172元，寫上櫃以來歷史新高，7月12日盤中也拉到169元、收盤價159元。若從持股當天估算，整體漲幅上看30%，就股本來看，帳面價值約增加1.5億元。

張濬安是台大資工系畢業、土生土長台北人，他之所以在PTT非常有名，甚至被封為神人等級「航海王」，是因為2020年他嗅到股市行情，以2億元的資金全押航運股，鎖定長榮為主、陽明為輔，隔年股價高點時出清再逢低買回，資料顯示曾持有長榮2萬2,966張，居第7大股東，並獲利超過50億元。

如今「航海王」張濬安此次不是卡位貨櫃海運族群，而是買進波若威，讓市場分析原因。據了解，波若威產品組合主要聚焦於電信及光纖應用市場，波若威總經理黃裕文日前指出，AI算力需求帶動，數據中心相關零組件產品預期下半年業績逐步往上。

▲波若威依《證券交易法》第43條之1第1項規定揭露大股東持股變動。（圖／記者楊絡懸翻攝）