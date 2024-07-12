台股暴跌 　國泰投信張錫：漲多就是最大風險

▲台股重挫，國泰投信董事長張錫認為漲多就是最大風險。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台股今天盤中暴跌超過500點，國泰投信董事長張錫表示，漲多就是最大風險，台股下半年確實會比較辛苦，但台灣半導體和AI人工智慧供應鏈站在對的趨勢上，長線仍有高點可期。

張錫今天出席國泰資產管理高峰會，面對媒體追問下半年展望，他表示下半年確實是會比較辛苦，因為上半年實在漲太多了，他提醒投資人，資產配置和風險控管非常重要。

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他說，台灣股市這兩年在國際上能見度相當高，去年漲幅是全球第3大，僅次於日本和義大利，今年以來台股漲幅28%，更名列全世界第1大，遙遙領先第2名日本的18%， 張錫認為，台灣現在有新台幣58兆元的資金放在銀行儲蓄，而且過去幾年，每年超額儲蓄超過3至4兆元，真的是「台灣錢淹腳目」，且現在通膨這麼高，沒有把錢拿來投資有點可惜。

不過漲多就是最大的風險，台股短線要整理和修正，投資人可以趁這個時候做更多元的資產配置。最近美國公布消費者物價指數（CPI）下降，失業率數字高於預期，推測聯準會9月降息機會相當高。待美國降息之後，債券是不錯的配置選擇。而市場如果經過修正，股票夠便宜，降息之後新台幣匯率會轉強，也是有利股市長線發展。

張錫看好，台灣站在對的位置上，長線趨勢沒問題，只是漲太多需要整理。他建議投資人不要預測高點，AI趨勢今年才剛開始，接下來還有很大空間，國內上市櫃公司明年獲利看起來也還會更好，而且降息後資金推動。台股整理之後，仍有機會有更好的高點。