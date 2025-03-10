快訊／美股三大指數低開！輝達跌1.5%　台積電ADR跌1.6%

晶華去年每股賺10.57元 擬超額配息14.3612元、殖利率近7％

晶華（2707）今董事會通過2024年財報，全年EPS為10.57元，較2023年減少主要是因太魯閣晶英酒店0403地震停業影響每股虧損1.05元。董事會也通過擬超額配息每股14.3612元現金股利，發放金額為歷史次高，配發率為約136%，若以今收盤價206元計算，現金股利殖利率為6.97%。

台積電2月營收2600億元 年增43％寫同期新高

台積電（2330）今（10）日公布2月營收，單月合併營收為新台幣2,600億900萬元，月減11.3％、年增43.1％，寫同期新高、單月第5高；累計今年前2月合併營收為新台幣5,532億9,700萬元，年增39.2％。

失言扯「唐氏症」挨轟 郭智輝鞠躬致歉：由衷表達最深歉意

經濟部長郭智輝日前接受廣播節目專訪時，以蒙古症（現稱唐氏症）來形容台積電（2330）若和英特爾合資一事，引發失言風波。郭智輝今（10）日鞠躬致歉，由衷表達最深歉意，強調一定會深刻的自我反省，日後發言會更加謹慎。

抽中拚賺逾5萬！10檔申購接力秀 虎山價差最大

本周10檔抽籤申購熱鬧開打，以全球最大AM車門把手製造商虎山（7736）價差逾53.2元，抽中賺逾5.32萬元最誘人，虎山科技等6檔今（10）日將進入申購最終日，投資人可把握機會試手氣。

台積電失守千元小資搶進 奪上市公司零股成交王

權值股王台積電（2330）失守千元大關，零股交易急竄。證交所統計，台積電今（10）日盤中零股成交股數424萬9950股，盤後也有7萬5886股，在上市公司中奪冠。

詐騙防堵 前閣揆陳冲：事關地緣政治

詐騙手法不斷地翻新，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲以「詐騙防堵 事關地緣政治」為題，以全球擁有89家分公司企業澳雅納（ARUP）工程顧問公司遭到詐騙集團運用Deepfake遭到詐騙為例證，陳冲認為，詐騙已是全球性話題，並牽涉到地緣政治發展。

台積電失守千元 指數跌逾百點

台積電（2330）將於今（10）日公佈2月營收，由於受到工作天數較少的衝擊，營收表現恐怕不如預期，也造成股價開平走低，最低跌至992元，摜破1千元整數關卡，創下去年11月28日以來新低，台積電走勢疲弱，台股加權指數也沒好臉色，下跌百餘點，來到22407.57點。

金色三麥去年每股賺10.01元 擬配息9元、殖利率5.7％

金色三麥（7757）公告2024年財報，全年合併營收為22.04億元，年增13.21％，寫歷史新高；稅後淨利為2.19億元，EPS為10.01元。董事會決議擬配發每股9元現金股利，配發率近9成，以今收盤價157元計，殖利率約5.7％。

超商雙雄2月營收寫同期次高 前2月皆創歷史新高

超商雙雄公布2月營收，受到農曆新年基期不同影響，統一超（2912）單月營收微幅下滑0.82％、全家（5903）單月營收年減逾3％，但都創下同期次高，且累計前2月營收都寫同期歷史新高。

華航去年每股賺2.38元 寫歷年新高

華航（2610）公告2024年財報，全年合併營收為2038.79億元，稅後淨利為143.83 億元，EPS為2.38 元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來新高。