台積電千元防線潰敗　陸行之曝逢低布局3關鍵價

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）今（11）日股價早盤最低來到963元，下探年線支撐，知名前外資分析師陸行之今早在臉書對於台積電股價指出，1000元保衛戰短期潰敗，止跌指標看「ADR續跌，但台股不跟跌」，認為拉長10年來看，「1000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下......。」

台積電ADR在美股10日重挫6.45美元或3.64%、170.65美元作收，盤中最低來到167.91美元，創下近6個月低點。

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以下為陸行之在臉書全文：

之前說過，3月底前跌破1,000表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束，目前來看，1,000元保衛戰短期潰敗，比較奇怪的是之前喊買的，目標價1,400-1,800的一票外資分析師怎麼最近都突然噤聲了（還是有寫報告，但媒體懶得寫？)，至少也要根據擴投美國廠對營收獲利影響評估一下吧，目前只有一路放 HOLD 的TD Cowen 分析師 Krish Sankar 可能忙著跟客戶更新。一個觀察指標建議，ADR續跌/台股不跟跌。看未來10年，1,000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下......。你們覺得今年底部在哪裡呢？



