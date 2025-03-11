乾杯前2月寫同期次高　築間2月營收年減1成

▲乾杯燒肉墾丁店。（圖／乾杯提供）
記者廖婕妤／台北報導
餐飲市場受到天數少、農曆春節落點不同影響，致使2月營收較去年同期下滑，築間（7723）、乾杯（1269）單月營收都衰退逾1成，不過若前2月合併營收來看，乾杯寫下同期次高、築間則為同期第三高表現。
築間2月合併營收為4.27億元，年減14.33％；累計今年前2月合併營收為9.33億元，年減6.76％，寫同期第三高。主要是因去年2月適逢農曆春節假期，聚餐需求強勁帶動營收表現，基期相對高所致。
築間表示，集團積極優化營收結構，為符合多數消費者期望，集中在中價位品牌的市場拓展，以提高來客數與翻桌率，進一步帶動集團營收成長。
築間指出，隨著市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，持續於國內推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並進一步進行香港與日本等海外市場布局，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。
乾杯2月合併營收為3.51億元，年減13.16％；累計今年前2月合併營收為7.96億元，年增1.27％，寫同期次高。
乾杯表示，集團積極推進今年度展店計畫，以開展台灣10家新店為目標，今年首家新店已於3／7正式開幕，乾杯品牌進軍屏東縣，入駐全新渡假飯店「Hotel dùa」，為品牌在觀光市場上設立據點具標誌性的一步，將吸引更多國內外旅客前來體驗，推升品牌知名度。
乾杯指出，隨著白色情人節到來，集團旗下高樓景觀餐廳「和牛47」於3／14、3／15兩日訂位已達8成；今年展店主力品牌「黑毛屋」將於4月在南港Lalaport開幕，並積極策劃多項行銷活動，有望成為吸引顧客的一大亮點。
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