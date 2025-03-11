日圓急升！飆「0.2281」艱苦價 10萬台幣少換5萬日圓

美國總統川普撂下「經濟不排除衰退」的震撼效應持續擴散，台銀日圓現鈔牌告價今（11）日掛出「0.2281」波段最苦，為去年9月18日以來、近半年最苦換匯水準，以10萬台幣換日圓估，已較去年7月少換逾5萬日圓。

川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂 專家示警「短線避戰」

川普關稅政策不確定性引發市場對於美國經濟陷入衰退擔憂，今（11）日台股跳空開低，一度大跌逾680多點，摜破22231點年線支撐，由於川普對於關稅實施搖擺不定，投資專家建議，在市場尚未完全反映關稅利空之際，短線投資者宜按兵不動，至於長線投資、資金部位大者，不妨利用利空測底之際逢低布局。

台積電千元防線潰敗 陸行之曝逢低布局3關鍵價

台積電（2330）今（11）日股價早盤最低來到963元，下探年線支撐，知名前外資分析師陸行之今早在臉書對於台積電股價指出，1000元保衛戰短期潰敗，止跌指標看「ADR續跌，但台股不跟跌」，認為拉長10年來看，「1000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下......。」

高殖利率護體！新產配息7.15元 股價飆114.5元創高

新產（2850）日前董事會決議每股將配發現金股利7.15元，以今（11）日110.5平盤價計算，股息殖利率仍達6.47%，股息殖利率題材護身，不畏大盤摜破年線支撐，股價逆勢跳高走高114.5元，創下歷史新高，穩居金控股王。

小心詐騙！王品集團遭冒名 澄清未舉辦「小小廚師」活動

近來詐騙案件層出不窮，王品（2727）旗下西堤、陶板屋、夏慕尼、原燒、和牛涮等各品牌，遭不肖人士宣稱租借場地舉辦「小小廚師」體驗活動，並製作廣告圖文於Facebook、Instagram等社群渠道投放廣告，意圖誤導民眾點擊連結、加入Line群組進而騙取個資。王品集團請民眾多加留意，請勿加入任何不明群組，並提供任何重要個資，以免遭不肖人士利用。

川普撂話嚇壞華爾街 分析師喊：標普上半年回測5500點支撐

美國總統川普拋「經濟衰退」消息嚇壞華爾街，標普500指數急墜，摩根士丹利（大摩）美股首席策略分析師威爾森（Michael Wilson）最新報告認為，標普500指數將在5500點左右獲得支撐，除非聯準會（Fed）暴力升息，否則市場波動仍應保持在高位。

乾杯前2月寫同期次高 築間2月營收年減1成

餐飲市場受到天數少、農曆春節落點不同影響，致使2月營收較去年同期下滑，築間（7723）、乾杯（1269）單月營收都衰退逾1成，不過若前2月合併營收來看，乾杯寫下同期次高、築間則為同期第三高表現。

台股屠殺逾530點 台積電跌30元至968

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以22126.06點開出，指數大跌333.09點，跌幅1.48％，隨後跌勢擴大，指數跌逾530點。

貨櫃運價今年跌逾四成 船公司減班、換小船與延後開新航線

今年以來主要貿易航線運價呈現持續下跌現象，上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)在今年1月3日是2505.17點，上周五(7日)跌至1436.30點，跌幅42.67%，美西、美東與南美線跌幅都在45%-54%之間，船公司為了遏止運價持續下跌，除了未來五周持續減班7%，採取大船換小船、新航線延後開航等措施，如果還不能穩住運價，有可能進一步閒置船舶。

美國經濟衰退壓力大！ 日股重挫逾860點

受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。