00934暴力配下周迎來考驗　4檔熱門月月配ETF除息一次看

▲下周迎來月月配高股息ETF除息高峰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股下周進入ETF在7月除息高峰，5檔月月配中除元大台灣價值高息（00940）本周四(11日)已除息外，其餘4檔都將在下周依序展開，從受益人數變化，00940領完息後本周見逾1.6萬人下車，暴力配息中信成長高股息（00934）年化配息率衝20%激勵，單周人數續大增逾2萬人，成ETF中最搶眼一檔個股，惟息值較高，考驗下周二（16日）填息力道。

本月5檔月月配高息ETF都將在這二周完成除息，除00940本周完成除息外，下周一有台新永續高息中小（00936）、下周二有00934和野村趨勢動能高息（00944），此二檔都是上市掛牌後首次配息，另下周三有復華台灣科技優息（00929）。

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00940在本周四除息，因配發0.05元，息值並不高，開盤即秒填息，迎來首次息利雙收，惟從受益人數來看，本周較上周續下滑，單周見減少1萬6400餘人。

00936將在下周一除息，昨（12）日在台股大跌時，是5檔月月配中唯一股價逆勢收漲ETF，不過上個月暴力配發0.25之後，吸引很多人進場參加除息，造成溢價過高，至今股價都尚未填息，又將迎來另一次填息。

00934下周二迎來首次配息，配息金額高達0.33，一張配330元，年化配息率近20%，搶息大軍推升受益人數站上10萬人，連二周單周都增逾2萬人。

