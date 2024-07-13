日圓貶值兩面刃　謝金河：日本喜歡通膨、悖離傳統經濟學理論

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林潔禎／台北報導

日圓兌美元在11日無預警下突從161升值至157，市場質疑日央行進場干預，日股市在12日大跌千點，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，日圓升，股價反而下跌，還有全世界都很害怕通膨，但日本卻喜歡通膨，這些跟傳統經濟學理論完全悖離；他認為，三十年泡沫經濟的調整，日本元氣尚未恢復，但日圓貶值卻給日本調整元氣空間。

以下是謝金河臉書全文：

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這些年，日圓持續貶值，從正常經濟學理論的角度來看，貶值的國際家是經濟衰退的象徵，股市也會在匯率貶值中不斷的下跌，但這個現象在日本卻出現完全不一樣的走勢。

這個禮拜，日圓突然從161.95拉升到157.83，日圓突然升值，日經指數在12日大跌1033.34，日圓升，股價反而下跌。還有，全世界都很害怕通膨，但日本卻喜歡通膨，這也跟傳統經濟學理論完全悖離。

工商時報社論指「日股創新高也救不了！弱勢日圓恐成新常態」！其實看日圓或日本經濟要把縱深拉長一點來看，先從日圓看起。1945年日本戰敗投降，日圓兌美元是360兌一美元，1984年我來財訊不久的次年廣場恊議，日圓從263.5走向漫長升值之路。

1980年代，日圓升值帶來熱錢，到1989年日圓升到79.75兌一美元，日本泡沫吹破了，從此陷入失落卅年。到2011年日本發生地震海嘯，日本已剩半條命，日圓卻反升至75.35。一般正常國家，滙率升那麼多，經濟沒有殘破不堪，算是日本底子厚。

2012年安倍重出江湖，他喊出安倍三箭，最核心的是日圓貶值。我在2015年左右，有人問我，日圓應該貶值到多少？日本才有救！我順口說了一個數字：75.35乘以2，大約在150附近。現在日圓大約在150到160之間，而日本東証及東京日經指數對日圓反應敏感，日圓大升，日股經常下跌。

經歴卅年泡沫經濟的調整，日本元氣尚未恢復，日圓貶值是給日本調整元氣，過去卅年，美國幫忙中國，壓抑日本，安倍努力讓日圓貶值，但日圓貶值有限，現在美國壓抑中國，全力拉抬日本，乍看之下，日圓貶值是日本經濟不好，日本人也感覺生活壓力倍增，但這是日本大調整的美好時光。

安倍生前努力營造服務業的進口，現在全世界的觀光客湧向日本，日經指數跑到42426.77，東証指數也到2946.6，這是領先指標！