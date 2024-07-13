女友當沖上癮戒不掉！他勸阻被回「3字」傻了　全場嘆沒救

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近期因AI的推動而持續創新高，多頭行情吸引不少投資者進場。然而，一位男網友相當煩惱，因為女友「當沖上癮」，一直戒不掉，每天都在選標的當沖，他已經不知道該怎麼阻止，「煩惱自己就很麻煩了，還要顧到另一半的賭性堅強」，引發眾人議論。

該名男網友在Dcard發文「女友當沖上癮一直戒不掉」，前陣子AI股熱，讓女友玩當沖賺了一些錢，但過陣子就賠回去，為了追回損失，女友每天都在尋找當沖標的。他曝光與女友的對話，曾勸不要這樣做，「怕妳玩太大，錢都沒有」、「寧可穩」，但女友卻回應說她改成「隔日沖」。

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原PO還傳長訊給女方，「不能接受我另一半虧太多」、「為了賺錢一直虧，我跟妳說我現在很少碰，太多案例虧錢，不要冒險，都是賺小錢虧大，還影響自己的心情，都沒心在工作了。」無奈求問，「再這樣下去直接放生了嗎？」畢竟煩惱自己的事就很麻煩了，不想再顧一個賭性堅強另一半。

他也在留言處透露，當初女友曾違約交割過，還跟他求救五萬過，「如果她後續賠大，還是會找我借急」。接著坦言，交往5年仍有感情，不可能看女友違約交割，但若女友再繼續當沖，就打算分手。

貼文一出，許多人紛紛勸世，「我爸就是玩當沖輸到脫褲，把自己一百多萬存款全賠掉，原本在一起的阿姨也跑了，晚年只有一個慘字」、「當沖會變成賭癮，只有踢一次鐵板才有可能醒悟，執迷不悟的也一堆，過來人經驗」、「我前年就因為當沖到走火入魔，半年左右吧，賠了快400萬…現在正在慢慢還債中。」

還有網友表示，「玩這個是在上癮什麼？輸錢很上癮嗎」、「10個當沖仔9個被抬出場，400萬沖到剩100萬的比比皆是」、「叫他算一下交易稅，我就是算一下交易稅後發現，他X的都輸在交易稅」、「錢這麼好賺，大家都來當沖就好了，還需要工作？」「請她先用模擬單，至少一個月，能證明賺錢才繼續用真錢，真錢輸了就退回去用模擬單，如此交替，比較有真賺錢的可能。」