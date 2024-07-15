350萬股民注意！17檔台股ETF除息　00934、0056、00929都在列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

7月中旬開始進入台股ETF除息旺季，《ETtoday新聞雲》統計即日起至7月25日為止共有17檔除息秀即將登場，影響逾350萬股民權益，其中以首次除息的中信成長高股息（00934）暴力配息0.33元、年化殖利率逼近20%熱議度最高，而月月配始祖復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）各擁106萬、79.6萬股民，同為這波除息秀的人氣王。

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▲17檔台股ETF除息時間表，可點圖放大。（資料來源：各公司、CMoney）

市場認為00934在去年11月掛牌，歷時8個月首次迎來配息，由於配息金額高達0.33，一張配330元，年化配息率近20%，打破台股ETF配息紀錄，搶息大軍推升受益人數站上10萬人，連續2周單周都增逾2萬人，市場也因此特別注意00934配息底氣與填息動能。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整2次，今年4月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉將投資組合轉換成高股息風格。

季配息產品中，以即將於19日（周五）除息的群益半導體收益（00927）每股配0.64元，刷新成立以來配息紀錄，年化殖利率11.87%最高，超車「學長」、老牌ETF 0056的10.10%，在6檔季配息產品中稱冠。

而在半年配的ETF當中，以中信上櫃ESG 30（00928）每股配1.11元、換算年化殖利率11.69%最高；股價最高者則為首檔台股ETF元大台灣50（0050）；而富邦台50（006208）則為了保障既有基金受益人之權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，依本基金信託契約及公開說明書之規定，自即日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請。

006208與0050同樣追蹤臺灣50指數，今年以來受惠台積電、鴻海、聯發科等權值股走揚，淨值不斷創新高，但因006208費用率較低，績效勝過0050，是市值型ETF之冠，也成為小資族追不上台積電轉進的熱門標的。