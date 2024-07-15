台新藥8月上旬掛牌上市　台灣首家「眼科新藥」取得美國藥證

▲台新藥董事長程正禹。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台耀化學（4746）子公司台新藥（6838）將於8月上旬以每股36元掛牌上市，董事長程正禹表示，除了美國市場達成多項里程碑外，中國、巴西、中東北非地區等授權合作也有所斬獲，歐洲及日本也已有案子在談，未來隨著美國市場開始銷售，以及各被授權人陸續於其授權區域展開藥證申請，預期將推升公司營運進一步成長。

程正禹表示，主力眼科新藥「丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%」（APP13007）是以台新藥專有的APNT®奈米微粒製劑技術開發，使用超強效類固醇丙酸氯倍他索，是美國乃至於全球15年來，首次被獲准的新成分眼科類固醇用藥，今年3月獲得美國FDA核准上市，在6月與保瑞集團簽訂委託製造供貨合約，將搶攻每年13億美元的美國眼科術後用藥市場，隨時可以舖貨。

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程正禹指出，由於APP13007的臨床成功，在美國FDA的嚴格審查下獲得藥證，更驗證APNT®奈米微粒製劑技術的製劑品質、製程穩定、能突破許多老藥新用的限制瓶頸，因此在美國和亞太區域內，有多家具有專利技術的藥械合一、眼科研發機構及藥廠，主動對應用此技術以改善其新藥研發專案的藥物生體可用率、製劑安定性、含藥濃度，這些共同開發機會正為台新藥未來壯大研發產品線建立堅實基礎。

除了美國之外，經營團隊也指出，目前APP13007在中國的三期臨床也在被授權人遠大醫藥的主導下，於2023年Q4順利展開，明年將會送件，有機會爭取2026年開始銷售。

經營團隊提到，今年1月及4月也完成巴西及中東北非地區的對外授權，授權對象都是當地主要大型藥廠，巴西預期明年送件，中東北非若是順利，可能今年底或明年初就可送件。

此外，歐洲、日本、韓國也都有很多案子在談，日本及韓國還要再談授權怎麼分、會比較辛苦，歐盟有不少合作夥伴，但看是要跟各國單一授權，還是整個歐盟一起談，目前2種類型都有在洽談，等到條件時機對了，就會往下推進。

隨著主力商品成功取得美國藥證，台新藥國際化腳步在今年大步躍進，APP13007台灣接單生產製劑，全球供貨的策略的發酵下預計營收也將穩健成長，多元化的新藥研發亦將漸次展開。

台新藥2021年登錄興櫃，股價最高曾到70元，今日股價開高走高，在興櫃終場收55.1元，上漲0.48元或0.87％，均價為54.93元。