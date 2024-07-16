成長率185.6%！2024台灣投資新加坡31.2億美元 　排名前三大產業出爐

▲2024台灣投資新加坡創新高。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

我駐新加坡大使童振源表示，2024年上半年台灣投資新加坡31.2億美元，已經超越去年投資總金額，成長率高達185.6%，占台灣投資東南亞金額的70.1%，其中，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為24.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的79.8%；其次為金融保險業，排名第三為批發及零售業，這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的99%。

根據統計，2021年台灣投資新加坡37.1億美元，占台灣投資東南亞金額的65.8%；2022年台灣投資新加坡33.6億美元，占台灣投資東南亞金額的71.1%；2023年台灣投資新加坡24.4億美元，占台灣投資東南亞金額的46.6%；2024年上半年台灣投資新加坡31.2億美元，已經超越去年投資總金額，成長率高達185.6%，占台灣投資東南亞金額的70.1%。

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童振源15日深夜在臉書上也表示，若進一步細究台灣在新加坡的投資產業類別可以發現，今年上半年台灣投資新加坡金額為31.2億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為24.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的79.8%。第二大產業是金融保險業，投資金額為5.1億美元，佔台灣投資新加坡總額的16.3%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的2.9%，「這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的99%。」

對於台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡，童振源指出，2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，2023年只剩下11.4%，但同期台灣對東南亞投資占比（19.6%）是過去16年來第一次超越台灣對中國的投資占比（11.4%）。

童振源認為，以新加坡為例，2024年上半年台灣投資新加坡31.2億美元，已經超越去年投資總金額，成長率高達185.6%，占台灣投資東南亞金額的70.1%，台灣對非中國地區的投資金額占比已經高達88.6%，趨勢已顯示台灣對中國投資占比持續下降當中。

▲2008-2024台灣對外投資比重趨勢。