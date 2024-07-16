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愛立信2024行動趨勢報告：2029年5G用戶56億、AI來襲新一波換機潮

記者蘇晟彥／台北報導

愛立信 16 日發布最新《愛立信行動趨勢報告》，分享最新行動產業發展趨勢，提出3大重要參考指標，包含預計2029年底，全球 5G 用戶數將接近56億、有40%的FWA電信商推出了基於速度的資費方案及「內容呈現時間」<1.5秒內將對用戶有巨大影響，並指出AI的來襲將帶來新一波智慧型手機的換機潮。

▼愛立信總經理周大企分享最新一期《愛立信行動趨勢報告》。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 愛立信 。（圖／記者蘇晟彥攝）

愛立信發布最新《愛立信行動趨勢報告》，分享最新行動產業發展與趨勢、區域分析以及應用案例。本期報告顯示全球5G用戶數持續成長，FWA成為5G第二大應用案例（僅次於增強型行動寬頻），隨著智慧手機市場的復甦以及AI可能帶來的換機潮，終端裝置生態系擴大支援5G獨立組網（SA）技術，將有機會運用5G完整潛力，發展差異化服務。

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台灣愛立信總經理周大企表示：「東北亞5G用戶數持續強勁成長，在2023年新增了2.34億，總數超過9億，滲透率僅次於北美地區，達到41%，是目前世界上5G發展最迅速的地區之一。在亞太地區的先進市場，包含日本、中國、南韓和新加坡，皆已提供基於5G獨立組網（SA）的服務。SA架構提供更大的靈活性、可擴展性並支援新服務和應用的發展，使電信商能夠為不同的應用案例訂製網路切片。目前行動通訊服務主要是基於NSA為主的盡力而為（best-effort）模式，我們相信透過5G SA網路的部署能進一步創造差異化服務，為消費及企業用戶帶來新價值，並為電信商創造新營收。」

提供5G FWA的電信商在過去一年中成長了近50%

固定無線接入（FWA）作為全球電信營運商（CSP）5G應用中的一項關鍵案例，目前僅次於增強型行動寬頻（eMBB）。在過去一年中，提供FWA服務的電信商數量大幅增加。截至2024年4月，在《行動趨勢報告》調查的全球310家電信商中，有241家提供FWA服務，其中有128家（約占總數的53%）提供5G FWA服務，較2023年同期成長12%，成長率為29%。

由於下行鏈路和上行鏈路的數據參數與有線寬頻或光纖網路不相上下，5G FWA具備的速度、資料處理和低延遲能力，使電信商能夠向市場提供按網速收費的資費方案。目前，全球有40%電信商提供按網速收費的5G FWA方案服務，該數量在過去一年中成長了近50%。

2029年底全球5G人口覆蓋率預期翻倍，東北亞5G用戶數將突破 18 億

全球目前約有300家電信商提供5G服務，其中約50家已推出5G獨立組網（SA）服務。目前全球5G用戶數持續成長，2024年第一季，全球5G用戶數約新增1.6億，用戶總數突破17億，預計2024年全年將新增近6億用戶。研究人員預測， 2029年末5G用戶數將接近56億，除中國外全球5G人口覆蓋率預期增加一倍，從2023年末的40%提高至2029年末的80%，屆時5G用戶數將占行動用戶總數約六成。

從地區來看，預計2029年底，北美地區的5G用戶數將占用戶總數的90%（4.3億），印度的5G用戶數則將從2023年底的1.19億（約占該國行動用戶總數的10%）成長至約8.4億（占用戶總數的65%）。台灣5G開台已屆滿四年，根據NCC最新統計，台灣5G用戶數已突破900萬，預計到2029年底，5G將成為主流的行動接取技術，包含台灣在內的東北亞5G用戶數將達18億。

5G 中頻的部署對行動用戶體驗至關重要，但目前全球僅約25%的基地台部署了5G中頻

在使用者體驗方面，愛立信消費者研究指出，「內容呈現時間」對行動寬頻用戶體驗有很大影響，如要達成最佳用戶體驗，下行速度需至少達到20 Mbps或內容呈現時間小於1.5秒。愛立信根據北美一家領先電信商的現網數據資料， 發現5G中頻段上有97%的用戶活動實現了小於1.5秒的內容呈現時間。相比之下，5G低頻上此一比例為67%，在4G所有頻段上則為38%，顯示5G中頻的部署對用戶體驗至關重要。

然而，目前全球只有約25%的基地台部署了5G中頻。中國大陸以外的5G中頻段人口覆蓋率已達到35%，在北美和印度的中頻段覆蓋率分別達到85%和90%。

台灣愛立信雲端軟體與服務事業群客戶策略協理魏逸國進一步指出：「5G中頻在覆蓋範圍和網路容量之間取得了完美的平衡點，其部署對於最佳化用戶體驗至關重要。在台灣，主管機構對於無線頻譜資源的規劃前瞻，各頻段皆為技術中立，有助電信商依照實際需求決定行動網路技術。隨著行動數據量持續增長，優化用戶體驗將成為行動服務勝出的關鍵。」

行動數據量預計將以每年20%的速度成長

相較於2023年11月的《愛立信行動趨勢報告》，最新一期報告所呈現的年度行動數據量，相比去年同期的成長率有所調降。該調整是由於官方統計基數的變化，例如2023年下半年在部分人口密集型市場中，監管機構和電信商所公布的基準數據較低。

行動網路數據量在2023年3月底至2024年3月底期間成長25%，主要原因是用戶向新一代網路和資料密集型內容（如影片等）需求轉移。預計到2029年底，行動數據量的複合年成長率將達到約20%。此外，截至2023年底，約有四分之一的行動網路數據經由5G處理，預計2029年底這一比例將成長至75%。

關鍵字： 愛立信5G智慧型手機

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