老闆薪水開35K！職場小白「實際領到後」卻失望：真的誤會

▲原PO以為35K是實領的薪水。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

實際領到的薪水，通常已經扣掉勞健保，不過近日就有「職場小白」錯愕表示，原來薪水35K不是實領35K，扣掉勞健保後，只剩下32K、33K了，他真的大誤會，也為此感到失望。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「原來35K工作，實領不是35K」為標題發文，提到他是職場小白，之前老闆說，他的薪水是35K，他因為覺得還不錯才進入公司，然而實際領到薪水後，才知道35K不是實際領到的錢，當勞健保被扣掉後，只會領到32、33K。

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原PO坦言，雖然可能會有些人覺得好笑，但他看到薪水的當下實在失望，因為他真的誤以為可以領到35K，原來社會上報的薪水都不是實際領到的數字，他一直以為實際拿到手的才叫薪水。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒事，可能很多社會新鮮人跟你有一樣的想法，只是沒說出來而已，你慢慢就會習慣了」、「本來就是這樣，徵才都是表薪，不是實領」、「至少不是35000包全勤3000，再包加班費」、「至少是底薪，而不是加班費、全勤獎金等一堆有沒有的東西堆上去的」、「上班是8點就要到，下班不是5點在家裡」、「還有福利金沒算欸」。

也有網友表示，「你是真的領到35000沒錯，勞健保你本來就是要繳錢，公司已經繳了大部分」、「你確實領滿35K啊，拿走這筆錢的又不是你的老闆」。