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東南亞港口壅塞　不少貨櫃轉卸高雄港造成港區附近塞車

▲高雄港在週五多數遠洋線貨櫃船結關日塞車最嚴重。（圖／高雄港務分公司）

▲高雄港在每周五多數遠洋線貨櫃船結關日塞車最嚴重。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港務分公司總經理王錦榮指出，近半個多月因東南亞港口壅擠，船公司採取跳港措施，將部分貨載改卸在高雄，而高港目前正在興建貨櫃車專用道，加上韓新遠洋專用碼頭櫃場改建，並與裝卸公司有合約爭議，一度出現怠工，造成高雄小港的沿海路在上下班尖峰時間出現嚴重塞車現象，港方與高雄市政府多管齊下，塞車問題有獲得緩解。

王錦榮指出，新加坡、巴生港與越南蓋梅港等因紅海危機出現塞港，貨櫃船公司採取跳港措施，將原安排卸在新加坡等港的貨櫃，改卸在高雄港，再以集貨船完成運輸任務，5月下旬到6月底，共增加了5.6萬箱(20呎櫃)轉口櫃。

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另韓新遠洋原分散在四櫃與五櫃的碼頭，現集中到五櫃，韓新遠洋要求五櫃的裝卸公司亞太貨櫃裝卸公司分一些業務給原四櫃的裝卸公司，因協商不順利，亞太一度出現減少機具與人員的怠工現象，加上韓新遠洋專用碼頭在進行作業新系統轉換，導致櫃場作業空間不足，車流量增加。

港方已要求長榮海運增加第七貨櫃中心港內小船駁運數量，將三、四、五貨櫃中心的貨櫃儘量以小船運到七櫃，減少陸運櫃量，目前一個月可以駁運約兩萬箱貨櫃；另強烈要求亞太不得有怠工現象，以免影響港區正常作業；高雄市政府則透過AI及時控管交通號誌。

近海二路、三路接南星路的貨櫃車專用道，下半年會有三段完工，明年三月最後一段完工，交通狀況會日益改善。

目前塞車問題最嚴重是每周五多數遠洋線貨櫃船的結關日，已要求相關業界儘量要分流分散，提早交櫃，並上「港務168-高雄港區路況資訊網」，掌握交通狀況。

高雄港6月份櫃量81.5萬箱，較去年同期的72.4萬箱增加9.1萬箱，約成長12.6%；其中，轉口櫃37.5萬箱，較去年同期的33.5萬增加4.0萬箱，約成長12.0%；進出口櫃合計43.2萬箱，較去年同期的38.3萬箱增加4.9萬箱，約12.7%。

今年1至6月累計462.0萬箱，較去年同期的434.0萬箱增加28.0萬箱，約成長6.5%，其中轉口櫃累計213.7萬箱，較去年同期的194.9萬箱增加18.8萬箱，約成長9.6%；進出口櫃合計244.4萬箱，較去年同期的235.7萬箱增加8.7萬箱，約成長3.7%。

關鍵字： 東南亞港口壅塞貨櫃轉卸高雄港港區附近塞車

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