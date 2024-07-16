雄獅擴大郵輪市場佈局　估全年銷售突破8萬人次、佔整體營收8％

▲雄獅旅遊引進挪威奮進號。（圖／雄獅提供）

記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）持續擴大郵輪市場佈局，發言人賴一青表示，除了引進挪威奮進號首航台灣外，下半年將鎖定Fly Cruise商品，迪士尼郵輪也將在Q4上架，預估全年銷售人次有望突破8萬、郵輪營收可達整體營收8％。

雄獅旅遊自6／5起引進挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」首航台灣，船上有6間免付費餐廳，根據統計，台灣旅客平均在船上每日享用5.6餐，其中對牛排情有獨鍾，平均每日消耗逾200公斤，是奮進號以往海外航程的2倍以上，短短半個月吃光6公噸牛肉，創下該船紀錄。

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賴一青表示，郵輪上的服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，還有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，提供諮詢岸上觀光、消費帳務、付費餐廳預約、尋人服務等協助。

賴一青也說，雄獅旅遊更發揮策展力，於所有航程舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，皆是由雄獅團隊規劃與執行，另與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，提供街舞表演及街舞教學，特定航程還有喜劇脫口秀、理財講座等活動，滿足不同族群旅客的需求。

展望下半年郵輪旅遊市場，賴一青指出，將鎖定Fly Cruise旅遊商品，像是獨家開賣甫於7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於Q4上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估今年銷售有望突破8萬人次，營業額可佔整體營收約7至8%。

雄獅今日股價開高走高，盤中最高達171.5元，終場收166.5元，上漲7.5元或4.71％，成交量逾7500張。