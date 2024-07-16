蘋菓西打母公司「賣地求生」股價漲34％　並列21檔注意股

▲蘋菓西打。（圖／記者陳以昇攝）

記者廖婕妤／台北報導

老牌飲料「蘋菓西打」母公司大飲（1213）去年被爆出飲料中含有不明沉澱物後，遭勒令停工，今年又爆出欠薪，財務陷入困難，不過，大飲昨日晚間公告處分不動產，「賣地求生」賺逾6億元，今（16）日股價也跟著起飛奔至漲停，證交所也公布由於大飲近6個營業日累積收盤價漲幅達34.8％，因此並列21檔注意股。

大飲昨日晚間公告，處分高雄市湖內區共51筆土地及建物出售，土地使用區分為住宅及道路用地等，51筆土地及建物合計共23877.25平方公尺、約7222.8686坪，交易總金額為9億6274萬2617元，預計淨處分利益約6億0524萬2584元。

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大飲賣地求生的消息傳出後，激勵今日股價一開盤就衝上漲停，盤中雖然漲停打開，但終場仍收漲停價10.45元，上漲0.95元或9.99％；證交所也公告，由於大飲最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.8％，因此並列21檔注意股。

至於其他注意股還有上曜（1316）、喬福（1540）、宏旭-KY（2243）、海悅（2348）、所羅門（2359）、美隆電（2477）、京城（2524）、聯上發（2537）、遠百（2903）、晟銘電（3013）、晶彩科（3535）、泰鼎-KY（4927）、光鋐（4956）、慧友（5484）、光聖（6442）、鈺邦（6449）、芯鼎（6695）、台通（8011）、高力（8996）、明輝-DR（911608）。