川普一句話　台積電盤後跌逾1%

▲川普出席共和黨全國代表大會。（圖／路透）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

編按：台北時間7月17日上午8點前，台積電ADR盤後股價走跌，最低一度來到182.6美元，跌幅1.81%。

#女子上班前碎碎念系列

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美國股市再創新高，主要經濟數據符合預期。道瓊+1.85%、標普+0.64%、納斯達克指數+0.20%、費城半導體指+0.46%；台積電ADR+0.44%。不過有趣的是，台積電盤後因為川普受訪表示「台灣已經很有錢了，美國為什麼要跨越太平洋在軍事上協助台灣？」的言論，讓台積電盤後-1.47%。

這也不是川普第一次針對台灣或台積電的言論，右派的川普先前就曾說過台積電搶走了美國的晶片生意。不過地緣政治風險難以預期，市場一時的情緒反應女子覺得可以理解。

而台灣這時候的立場當然是很重要的，因為川普的保護主義、美國利益優先，台灣要怎麼選邊站、成為世界重要的、不得不被保護的台灣，台灣自己的政治經濟位置方向要站在哪一邊，才能持續維持經濟成長，應該已經滿清楚的。

最後回到匯率跟債券市場，匯率沒有太大波動，1美元兌日圓仍在158；債券市場則因為投資人認為Fed有理由提早降息的樂觀，債券殖利率再持續降低。

#帳面的債券ETF應該最近都陸續翻正了吧

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