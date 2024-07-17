妹妹畢業「耍廢1個月」不找工作　她傻眼：現在年輕人都這樣？

▲妹妹完全不擔心找不到工作。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

時間過得飛快，時間又到了一年一度的畢業季，不少新鮮人都開始投履歷、面試，就有網友表示，大學剛畢業的妹妹整天待在家，耍廢1個月了，一周只接1、2堂家教，遲遲不去找正職工作，妹妹僅回「等9月再說」，讓她很傻眼，自己當年畢業時很擔心會失業，瘋狂投履歷，「現在畢業生都這樣嗎？」

女網友在Dcard發文，「現在的畢業生都不急著找工作嗎？」妹妹大學剛畢業，整天都窩在家裡，耍廢了一個多月，一周接1、2堂家教，妹妹表示想要先休息一下，等到9月再開始找工作，而且身邊的同學也都這樣想。

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原PO感到納悶，當初畢業時很擔心失業，所以瘋狂投遞履歷，也花了一段時間才找到工作，妹妹居然不怕找不到工作，「她回我，找不到就繼續念研究所好了」，雖然父母目前也沒說什麼，但她仍為此擔心，「難道現在的畢業生真的都這樣嗎？還是我這個姊姊太緊張了？」

貼文曝光，網友認為放鬆一下，不用太緊張，「台灣人可不可以不要這樣，真的有夠窒息，人生一定要無縫接軌才叫正確答案嗎」、「還好吧，放個暑假而已，能力夠的話不用擔心找不到工作」、「不缺那兩個月的歷練啦」、「為什麼人不能休息一下，這個社會給人的壓力也太大了吧，妹妹休息一下怎麼了嗎，人要工作到65歲欸」。

也有過來人後悔，當年一畢業就找工作，「我現在超後悔一畢業就工作，應該給自己兩三個月到處玩」、「本人也是多年社畜，當年一畢業就很緊張馬上找工作，現在覺得像你妹那樣滿好的，當年除了搞得自己很緊張外，其實沒有什麼實質好處」、「我現在就是剛畢業無縫接新工作，看到同學還在休息就覺得自己是不是太忙碌了，畢竟之後可以休息的時間少之又少」。