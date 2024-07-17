台積電法說外資提三套劇本　7成機率股價漲「3成打千金股保衛戰」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在18日舉行法說會，外資也釋出最新報告並提出三套劇本走向，其中最佳狀況，台積電法說會釋利多，股價有望再漲3%，不過如果展望不如預期，股價有可能挫5%，台積電將面臨千元保衛戰。

根據外資釋出報告，預計台積電2024年第三季營收季增10%，毛利率範圍與2024 年第二季相似。2024年全年收入預期年增25%，因其2024年第二季收入超出預期。AI半導體需求的可持續性和台積電的晶圓定價趨勢將是其2024年第二季法說會的關鍵焦點，

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外資也提出三套劇本，其中最樂觀的發生機率為20%，預期台積電第三季營收季增11-15%，毛利率53%，2024年營收年曾26-29%，且AI需求難以滿足，預期股價有望在法說會後上漲3%。

較為中立的看法發生機率為5成，認為台積電第三季營收將季增10%，毛利率52%，2024年營收年曾25%，且AI需求強勁，法說會後股價有望漲1%。

最後則是較悲觀看法，發生機率三成，認為台積電Q3營收季增5-9%，毛利率51%，2024年營收年增21-24%，且AI需求逐漸能夠得到滿足，股價有可能下跌5%，如此一來，台積電將面臨千金股保衛戰。

台積電今日股價最低來到1030元，下跌25元，跌幅達3.3%。