抽中拚賺逾5萬！10檔申購接力秀　虎山價差最大

▲虎山董事長陳映志。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

本周10檔抽籤申購熱鬧開打，以全球最大AM車門把手製造商虎山（7736）價差逾53.2元，抽中賺逾5.32萬元最誘人，虎山科技等6檔今（10）日將進入申購最終日，投資人可把握機會試手氣。

依證交所公告，虎山申購價為83.8元，與市價約137元相較，抽中投資報酬率為63.8％。虎山2月合併營收為1.45億元，年增52.2％；累計今年前2月合併營收為2.74億元，年增46％，兩者皆創下同期新高。虎山表示，美國聯邦政府的新案已逐步放量出貨，車門把手營收比重降至歷年來同期新低，展現公司跨入車用電子的效益已顯著發酵，對於今年新產品及新客戶帶來的營運增長充滿著強勁的信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了虎山以外，友鋮（7718）、達麗（6177）、智通*（8932）、安國（8054）、皇龍（3512）等5檔皆在今日進入申購最終日，友鋮初上櫃發行新股，承銷價為40元，市價約58.3元，預期獲利18,300元，報酬率45.8%。

智通、安國、皇龍皆為上櫃增資，3檔承銷價各為90元、90元與26元，以智通、安國價差各為13元及14.5元較為誘人。

至於演唱會、表演經紀業者必應（6625）、上櫃半導體業濾能（6823）、上櫃鋼鐵工業恒耀（8349）與上櫃電子零組件業博智（8155）抽籤申購本周熱鬧進行中，以博智每股承銷價100元、較市價低34元最甜，抽中估可賺逾3.4萬元。