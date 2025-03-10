長榮航、星宇航空寫最強2月　華航創同期次高

▲長榮航。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

旅遊搭機需求持續熱絡，航空業者公布2月營收，長榮航（2618）、星宇航空（2646）單月營收持續成長，寫同期新高，華航（2610）單月營收寫同期次高。

長榮航2月合併營收為166.75億元，年增0.67%；累計今年前2月合併營收為367.2億元，年增7.38％。

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長榮航表示，2月上旬受惠於農曆春節收假及月底連假，歐美長線表現持續穩定，載客率8成以上；東北亞賞雪旺季增飛桃園-函館包機，日韓航線載客率逾9成；東南亞峴港、曼谷與清邁等旅遊航點續熱，平均載客率超過95％，同時為滿足越裔返國需求，增飛桃園-越南加班機，提供2月份客運營收額外挹注。

另全新第4代豪華經濟艙將分別於5／16與5／27投入桃園-慕尼黑與桃園-米蘭航線服務。

長榮航指出，貨運方面，農曆春節假期後台灣AI伺服器及亞洲出口服飾與電子產品等貨源皆陸續恢復出貨，長榮航充分運用貨機及客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

華航2月合併營收為160.37億元，年減1.08％，寫下同期次高；累計今年前2月合併營收為353.23億元，年增9.92％。

華航表示，2月客運收入為100.93億元，適逢北半球的滑雪季，東京、札幌以及首爾載客率皆逾9成，櫻花季也將帶動機票買氣，東京、大阪、沖繩、韓國釜山等，預估訂位也可逾9成。除此之外，推出倫敦、布里斯本、舊金山、雪梨以及紐約等地2025年馬拉松賽事直達航班相關優惠，帶領跑者環遊世界，征戰全球賽道。

華航指出，2月貨運收入為45.20億，年增23.67%。近期國際間關稅政策變化，華航因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網，同時持續關注國際市場動態，優化貨源組成，以兼顧成本及收入，並努力維持高單位收益，保持貨運亮眼營運成績。

星宇航空2月合併營收為34.05億元，年增19%；累計今年前2月合併營收為76.43億元，年增率43%，單月及累計皆創同期新高。

星宇表示，2月陸續開賣台北-神戶、台中-神戶及台北-美國安大略3條新航線，待神戶及安大略正式開航後，日本航點將增至11個，美國則擴展至4個，進一步強化航網布局，提升營運彈性。

3月底即將步入夏季班表，隨著國人赴日旅遊熱潮不減，星宇航空東京航線的早、午班均穩定放大以A350執飛，晚班則依市場需求機動調整為廣體機派遣。名古屋航線，4月至5月期間放大至A330neo廣體機，以迎接立山黑部開山旅遊旺季。台中方面，台中-高松航線自3月30日起增為每週五班，台中-沖繩航線自4月起增為每週六班，便於中南部旅客規劃於櫻花季出遊。

東南亞市場方面，克拉克航線自5月起增至每週9班，週二、三、四、六、日提供早班機，週一、三、五、日則為午班機。雅加達航線亦穩定增至每週五班，透過運能擴大，逐步提升轉機旅客佔比，深化區域航網布局，強化競爭力。