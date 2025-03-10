晶華去年每股賺10.57元　擬超額配息14.3612元、殖利率近7％

▲台北晶華酒店。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今董事會通過2024年財報，全年EPS為10.57元，較2023年減少主要是因太魯閣晶英酒店0403地震停業影響每股虧損1.05元。董事會也通過擬超額配息每股14.3612元現金股利，發放金額為歷史次高，配發率為約136%，若以今收盤價206元計算，現金股利殖利率為6.97%。

晶華2024年合併營收為62.97億元，年減6.92%，主要是太魯閣晶英酒店自403地震後停業至年底，營收減少5.12億元，若排除此因素則年增0.73%。稅後淨利為13.46億元，年減4.91%，若排除太魯閣晶英停業影響則年增4.94%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晶華也公布2月營收，單月合併營收為5.34億元，年減5.95%，若排除太魯閣晶英酒店則年增2.34%；累計今年前2月合併營收為12.84億元，年增7.81%，寫下歷史新高，若排除太魯閣晶英酒店則年增16.55%。

晶華表示，國際商務旅客來台人數穩定成長，而台北國際汽機車零配件展、工具機展、以及電腦展等國際大型會展亦將陸續舉行，對於台北晶華酒店的住房表現有直接助益；旗下台南晶英、晶泉丰旅、以及甫重新開幕的太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準4月初清明兒童節連假的度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上8成。

晶華提到，歷經9個月休養生息、全面更新軟硬體設施與服務的太魯閣晶英酒店已於今年1月中旬重新開幕，目前營運狀況穩定、營收逐步成長，4月即有連假加持，獲利可期。

餐飲方面，晶華指出，端午節粽子禮盒大戰將提前於4月份開打，台北晶華以及台南晶英都將推出多款主廚手工包粽以及氣泡茶禮盒應戰，期望因禮盒品項增加以及提早佈局公司福委會等團購市場的策略奏效，推升業績成長30%、至3,500萬元。

晶華館外餐廳泰市場海鮮自助餐廳也將迎來開幕一周年慶，一連串加菜不加價的活動可望有效提高來客數並衝高業績；飯店也將為緊接而來的復活節和母親節備妥節慶活動，為Q2增添營運動能。