載板三雄搭AI題材猛攻！欣興漲9%稱王　景碩亮燈、南電填息

▲ 欣興董事長曾子章 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

ABF載板三雄明年迎轉機加上躋身AI概念股，今（17）日股價全面走強，欣興（3037）飆漲逾9%站穩200元，居三雄之冠，景碩（3189）早盤即亮燈漲停，南電（8046）順利完成填息。

ABF載板廠商搶攻AI商機，市場傳出，欣興和景碩因打入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，躋身AI概念股。外資也認為，ABF基板的供需將受惠AI 晶片的帶動，加上日本同行Ibiden將大部分產能分配給AI晶片基板製造，這可能導致訂單從日本溢出到台灣ABF基板製造商。

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外資進一步指出，AI晶片數量增加將有助抒解ABF載板過去供過於求情況下，在下半年變得更平衡，進而導致高階ABF載板產能吃緊。

外資認為欣興是ABF AI領域最大贏家，景碩受惠AI訂單外溢效益，市占率將擴大，至於南電營運已走出谷底，但預期南電切入AI應用的機會較少，營運復甦速度將較同業慢。

就股價表現來看，欣興上周四（11日）除息交易，配發3元，當天強勢收漲停，僅1天即完成填息，且股價在除息後持續走強，今盤中大漲逾9%，站穩200元，創逾二年高點。

景碩股價短線節節攀高，今早盤即強勢漲停，高掛買單逾9000張；至於昨日除息的南電今盤中漲逾8%，順利完成填息。