能源股再添新兵　微電能源19日登興櫃

▲微電能源董事長王愍迪。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

能源綜合服務商微電能源（6883） 將於19日登興櫃，登錄價為每股80元。微電能源以太陽能電廠開發、能源數據應用為核心能力、串連電廠到投資的整合價值鏈服務，目前全台各縣市開發量超過380MW，今年目標400MW，預期在2027年達到開發總量850MW；除併接自設的光電廠外，也將協助光電業者併網，並逐年加大併網量，總計去年併網量約40MW，今年預計將能再成長50%，明年達併網高峰。

微電能源實收資本額為新台幣7.1億元，發行股數71,101,181股，每股面額10元，主辦承銷商為康和證券，興櫃登錄價格為每股80元。

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微電能源2023年受惠於工程進度大幅展開，推升全年合併營收至42.05億元，年增率高達325.14%，稅後淨利達1.32億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.86元，實現全年轉虧為盈。2024年上半年營收則為9.14億元，預計下半年將有多個工程進度與案場展開，營運審慎樂觀。

微電能源表示，隨著國際減碳趨勢的發展，以及供應鏈淨零和台灣淨零路線的明確，加上台灣半導體、工業成長以及人工智慧和資料中心的進駐，台灣對綠電的需求大幅增加，推動再生能源裝置需求的顯著提升在能源工程建置方面，微電能源的電廠建置計畫全力發展中，目前全台光電案場開發量超過380MW，今年目標400MW，預期在2027年達到開發總量850MW，包括屋頂型、漁電共生、地面型，以及農電共生等應用。

此外，微電能源已在台南學甲併接300MW的共同升壓站，建立特高壓與自有與民營電廠的完整併接與共用商業服務，具有完整合作模式，微電將具有領先開發優勢，未來可複製到其他台電饋線尚未佈建之區域。

微電能源旗下漁電共生案場開發規模已達250MW，主力在台南地區，目前已併網超過60MW，預計持續併網完成，帶動營運動能成長，以養殖為主、發電為輔、結合當地養殖、引入產學產銷合作，自組建養殖與漁業管理團隊，利用科技養殖與數據管理，確保漁業養殖運作，並藉由與當地社區合作，進一步提升長期經營效益，建立複製擴張的優勢。

面對綠電交易的趨勢，微電能源子公司「瓦力電能」則運用數據，根據綠電目標，靈活配置電廠組合，提供一對多、多對一、多對多的綠電RE服務，實現更高效的能源管理，助力市場需求，推動綠色能源的普及與發展。

而「微電能源管理系統」，則是整合能源設備建置、智慧維運、綠電交易，進一步擴大到局部電網管理，領先業界，集大成的數據系統。能整合再生能源發電、儲能、綠電、用電設備的數據，依據客戶綠電目標進行演算與調度建議，結合AI、雲端運算呈現即時與最佳化模型，提供RE最佳化、電能最佳化、成本最佳化的能源服務。目前已完成服務架構與初步場景，將可應用在更大規模的錶後場景。

微電能源也延伸海外市場進軍越南，今年1月與與西貢電信簽署合作意向書，將共同開發發綠能園區。微電能源扮演能源數據技術與管理的角色，未來考慮納入儲能、氫能以及多樣再生能源，以達電力多元化，並負責規畫設計及運營後的綠電調度。此案第一階段300MW將在明年初動工，明年底完工，此案明年將貢獻微電三成營收，未來海外營收有機會增至五成以上。