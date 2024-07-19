2024年上半年ETF績效盤點　市值型前六名報酬率都超過45%　



▲2024年上半年ETF績效盤點！（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

台灣在2024上半年迎來一波瘋漲，加權指數在半年內漲了5100多點，漲幅高達28.45%，含息的加權報酬指數則來到29.52%，有護國神山之稱的台積電，其股價更飆漲至千元左右，也因此帶動含積量高的市值型ETF跟著一路漲，尤其是成份股占比超過50%的0052。

台股ETF中表現最為亮眼的前六名（截至7月17日為止），分別是富邦科技、元大電子、富邦台50、富邦摩台、元大台灣50和國泰台灣5G+，前六名的報酬率均超過45%。其中，富邦科技的漲幅接近53%，位居榜首。

「市值型ETF 2024年上半年績效排名」

●第一名：富邦科技（0052）52.78%

●第二名：元大電子（0053）51.09%

●第三名：富邦台50（006208）49.8%

●第四名：富邦摩台（0057）46.34%

●第五名：元大台灣50（0050）45.92%

●第六名：國泰台灣5G+（00881）45.43%

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▲2024年上半年績效排名，市值型ETF篇（圖／不管啦！給我錢）

若把槓桿、反向、債券、期貨各類ETF全部湊起來一起比，那前4名就會被4檔槓桿ETF取代，分別是元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2，他們的漲幅都在79%以上。

「槓桿型ETF 2024年上半年績效排名」

●第一名：元大台灣50正2（00631L）81.39%

●第二名：國泰臺灣加權正2（00663L）79.67%

●第三名：群益臺灣加權正2（00685L）79.44%

●第四名：富邦臺灣加權正2（00675L）79.16%



▲2024年上半年績效排名，槓桿型ETF篇（圖／不管啦！給我錢）

高股息ETF方面，前四名分別是群益半導體收益、凱基優選高股息30、富邦特選高股息30和大華優利高填息30，目前績效上都是落後大盤的。

「高股息ETF 2024年上半年績效排名」

●第一名：群益半導體收益（00927）25.87%

●第二名：凱基優選高股息30（00915）22.42%

●第三名：富邦特選高股息30（00900）20.12%

●第四名：大華優利高填息30（00918）15.25%

▲2024年上半年績效排名，高股息ETF篇（圖／不管啦！給我錢）

2024年上半年大部分ETF的績效都為正值，但還是有例外，上半年的話題人物統一台灣高息動能（00939）是唯一一檔績效為負的ETF，因為它在3月下旬才掛牌，尚未有完整的半年績效，而它的難兄難弟00940感覺已經站穩了腳跟，回到發行價，也宣布了第一次配息，也期待未來00939在2024下半年的表現。

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