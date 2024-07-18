富邦產險「電動車專屬保險」9月上路　電池自燃、充電風險有保障

▲富邦產險推電動車專屬保險，提醒民眾留意愛車是否適用，另提供多項電動車附加條款供選擇。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

富邦產險今（18）日公布電動車專屬的車險保單，保單保障內容參照傳統車險包含車體險、竊盜險和第三人責任險，但僅限於「使用電池供應電力純電動車」油電混合車並不適用，同時富邦產推出保障電池自燃及充電期間所致風險等附加險提供車主加保，新保單預計9月上路。

富邦產險建議民眾可先查看行照資訊，車牌號碼為E, RE, WE開頭、排氣量單位為HP(馬力)等屬電動車款，確認自己的愛車是否適用電動車專屬保險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦產險說明，金管會核定電動車專屬保險參考條款，也排除「非因外來意外事故所致之電池自燃或爆炸」、「充電期間因充電導致之毀損滅失」、及「充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害」等承保範圍。因此，富邦產險也針對上述排除之承保範圍提供附加條款供車主加保。

富邦產進一步指出，投保車體險，若因撞擊等意外造成電池漏液自燃爆炸，屬於車體險甲式、乙式承保範圍，但停放中之車輛若是因電池本身自燃或爆炸，或者在充電期間自燃或爆炸造成被保險汽車毀損滅失，甚至造成第三人傷亡或財務損失衍生的賠償責任，則被排除車體險及第三人責任險之承保範圍外，這些情況需經投保車體險後車主應加保保障電池自燃及充電期間所致風險等附加險。

而由於電動車除了車體本身外，尚包括車用軟體、電動樁等附加軟硬體設備，富邦產險也針對自備電動樁及加購車用軟體之車主，提供「電動車供電配備責任暨費用補償保險」及「汽車車體損失保險附加軟體損失補償保險」，讓車主更安心。

