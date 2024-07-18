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韓國中小企業缺艙缺櫃難出貨　台灣有四大貨櫃船公司當靠山

▲高雄第七貨櫃船中心完啟用後，讓其他貨櫃中心有了靈活調度空間，一家船公司分租不同貨櫃中心碼頭現象正在消除。（圖／港務公司）

▲台灣企業有國內四大貨櫃船公司當靠山，未發生無法出貨現象。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

韓國媒體近月來陸續報導因紅海危機，加上鄰近的中國大陸擔憂美國貿易制裁，加大貨品運往美國，使得韓國中小企業面臨缺艙、缺櫃難出貨困境，對此擁有韓國中央大學國際貿易研究所博士學位的高雄科技大學航運管理系教授楊鈺池指出，台灣企業有國內四大貨櫃船公司當靠山，應該是未傳出有出貨問題的主因。

交通部航港局則表示，國籍三大貨櫃船公司表示，目前提供台灣出口艙位數量，從疫情後至今並未改變減少，也不會因為大陸出口艙位不足就減少台灣的艙位提供，但因為胡塞組織攻擊紅海通行船舶，而導致船舶繞行南非好望角，而有造成船期延長問題，三大國籍航商均表示台灣出口業者有艙位需求均會全力協助予以滿足。

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韓國國民日報在6月中曾經以「中國對美傾銷為國內企業帶來物流危機」為題，指出中國預計將美國加深對其貿易制裁，因此正在增加向美國和鄰國發送的貨物量，導致韓國物流中斷。因為前往北美的貨櫃船在抵達韓國之前會經過中國，因此裝載韓國出口公司生產的貨物的空間不足。尤其是中小型企業，其貨運量與作為船運公司最大客戶的大企業難以相較，陷入生產產品後也無法出貨的境地。

本月14日韓國國際貿易協會公佈的《關於海運費快速上漲導致物流緊急困難的調查結果》顯示，該國83.3%的受訪企業表示目前遇到出貨困難。其中物流成本增加(40.1%)、船舶安全中斷(21.5%)、運輸延誤和波動(19.8%)以及貨櫃短缺(11.5%)。

調查中顯示，交貨延誤已成為常態，64.3%的人受訪者表示，他們很難取得船隻。64.5%的企業回應，從預訂到出發的時間從至少1周增加到2個月以上，較之前的1或2周增加。出口船舶短缺被認為是造成這種情況的原因。

我國攬貨業者指出，目前供應鏈的混亂現象，各國企業都遭遇到，船期延誤難免，不過台灣市場有四大貨櫃船公司當靠山，出貨都沒有問題。

韓國的貨櫃船公司在2016年韓進海運倒閉後，由韓新遠洋(原現代商船)獨撐大局，目前韓新遠洋全球市占率是2.7%，該國第二大貨櫃船公司高麗海運市占率0.5%，森羅商船0.2%，合計3.4%，而我國長榮海運市占率5.7%、陽明海運2.5%、萬海航運1.7%、德翔海運0.3%，合計10.2%。

關鍵字： 韓國中小企業楊鈺池台灣四大貨櫃船公司靠山

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