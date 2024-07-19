男友年薪百萬擁40坪北市房　她2原因「狂嫌沒未來」！全場翻白眼

▲女友想要買在公司附近。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

價值觀、性格相差很大的男女交往，恐怕會有許多事物要磨合，一名男網友表示，交往三年的女友一直在逼婚，也想要生小孩，家裡留了一間台北市的40坪大房子，婚後可以住進去，但北漂的女友卻認為沒保障，以後離婚就沒有家了，且離上班地點遠，想要買一間離公司近的房子，兩人意見喬不攏，讓他很困擾。

男網友在Dcard發文，女友今年29歲，最近一直在逼婚，也透露想要生小孩，希望跟另一半一起在北部置產，「我跟她說我家裡有房子留給我 」，房子在台北市文山區，共40坪，周邊環境很好，婚後可以住進去，媽媽在美國置產，也不會有婆媳問題，「直接省下至少兩千萬欸」，加上他年薪百萬，女友年薪80萬，可以過得很舒適。

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但女友卻很失望，認為這不是她要的，如果未來離婚，她就得離開，未來沒有保障，「女友是南部北漂，家裡沒有自己的房子」。女友提到，自己不會騎車，工作地點在中和，搭公車要40分鐘才會到，希望房子可以買在公司附近。

不過，原PO認為中和擁擠、人口密集，「新建案一坪至少要60萬，真的要買房也絕對不是中和」。雙方溝通後達不到共識，女友給最後通牒，房子的事情可以慢慢來，但明年就得結婚，「不給她承諾生小孩，就分手」。

貼文曝光，網友直呼兩人價值觀差太多，「直接分手，價值觀落差太大，她的薪資沒法買，家庭條件也差，純粹靠你支付，你已經有房了，不要把好牌打爛」、「你女朋友是南部人居然不學騎車，她把自己當公主吧」、「她能付出同等條件再來談，但如果是我，我直接放生」、「台北有房已經贏多少人了，還要求這麼多」、「她這麼想要不會自己買？」