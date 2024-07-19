突然想吃紅豆餅　他見價格驚「一顆要35元！」網喊：公道價15元

▲紅豆餅的價格已經漲到35元。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著通膨怪獸的步步進逼，物價和電價雙雙上漲，平民小吃也難逃漲價命運，有網友表示，家裡附近有間賣紅豆餅的店家，嘴饞想買來吃，一看到價格傻眼，一顆居然要25-35元，傻眼問「合理嗎？」貼文曝光，有網友指出，售價15-25元可以接受。

有網友在PTT發文，「現在紅豆餅的合理價是多少？」突然想吃紅豆餅，於是到住家附近的攤販購買，發現售價已飆升到每顆25至35元，讓他不可置信，「現在紅豆餅的合理價是多少？我可以只買一顆嗎？有沒有八卦？」

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貼文曝光，網友表示，合理範圍是15-25元，超過就不會買了，「皮厚大顆的20-35元，傳統小的那種超過15就不行」、「連晴光紅豆餅這種連鎖店都賣15了，我想不到為什麼其他路邊攤敢賣的比他貴」、「巷口最近新開一家一律15塊的，不知道能撐多久」、「公道價15元」、「料多一點，比較大顆的可以接受25元」、「15元很ok啊，人家也要生活的」。

還有網友指出，「以前是10元3顆，現在看是一個15元，這應該是通膨最嚴重的商品？」「紅豆餡成本大概6塊，不含水電瓦斯人事」、「我有在信義區百貨看到50元一顆的紅豆餅」、「以前都攤車啊，現在都店面哪可能便宜」。