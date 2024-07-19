達和航運H1營收年增近3％　訂造2艘環保散裝船2026年交付

▲達和航運與江蘇海通簽訂購入2艘環保散裝船，右三為達和董事長蔡立文、右二為總經理謝敏雄。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）旗下達和航運近日與中國造船廠江蘇海通簽約，訂造2艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，預計2026年竣工交付，為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力；今年以來全球散裝船市場熱絡、運費上漲，推升達和航運今年上半年營收近23億元，年增2.7％。

台泥表示，達和航運自2015年開始積極汰換舊船，汰換率達7成，至今有新式水泥及散裝環保船共9艘加入營運，符合國際海事組織新式環保船佔全船隊81％，優於多數台灣同業。

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台泥指出，達和航運船隊目前擁有7艘8萬載重噸以上的卡薩姆型節能環保散裝貨船，主要為全球化的期租營運，客戶範圍包括礦業公司、農產品出口商、能源公司等，此次新購入2艘新式Ultramax環保散裝船，較現有達航散裝船船型及承載噸數相對較小，對東協等新興市場水深較淺的港口，達航此次採購Ultramax適航性上更靈活。

達和航運表示，環保船雖然造價較高，但由於節能減碳等優勢使其運營成本相對低，長期來看可以實現更高的經濟效益。另外隨著全球永續趨勢高漲，許多國際重要港口可能會限制高耗能及高碳排船隻的進入，環保船隻將具有明顯優勢，不僅能提升競爭力，也可能因應環保特性而享有較低的港口費用或稅收優惠，達航評估新式環保船未來將成為租船方的首選。

達和航運說明，此次簽約的船型全長199公尺、寬32.26公尺，最大吃水13.5公尺，採用新型主機搭配多項環保節能設計，包括船首線型升級、耐波性能好、波浪增阻小，搭配導流罩及PBCF，以增加推進效率，降低油耗減少碳排，進一步擴大節能成效。

達和航運指出，新船採用的Phase III規格設計，相較2015年可減碳達30％，並搭配達和航運與日本海事協會共同合作的監控系統，持續收集船舶運行數據，結合船位所在的水文資料，能規劃出最環保的航線，讓碳強度指標（CII）常年有效維持在最佳的A級，優於IMO規範達24.7％。