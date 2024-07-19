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拿1500萬房產後孝子變不肖　財富傳承如何避雷？

孝順,家人,父子,親人,（圖／達志／示意圖）

▲一名兒子拿到受贈房產前，對老父向來孝順恭敬。（圖／達志／示意圖）

文／今周刊

爭產事件時有所聞，不論是豪門還是平民老百姓，談「錢」就是考驗人性的時刻。國稅局就分享1個案例，1名父親在2023年間將名下台北市房地公告現值計1500萬元贈與兒子，完納贈與稅125.6萬。

然而兒子在拿到受贈房地後，一改先前孝順恭敬有禮態度，經常頂撞父親，還出惡言侮辱，父親身心受創，後悔贈與房地，欲申請撤回贈與稅申報及退還已繳納稅款，這時該怎麼辦呢？

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資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允指出，如果第1代送房產給第2代，除非第2代對贈與人有「故意侵害之行為」，如不肖子對父母家暴，且傷害罪成立，法定可以撤銷；否則一般贈與若無正當事由，恐怕很難拿回來。

父母分配財產，如何公平對待是門學問，同時也會擔心生前就分配好，子女是否會不孝？財政部台北國稅局就分享一個案例，在某個炎炎夏日，一名父親心寒地向承辦人表示，他在2023年間將名下台北市房地公告現值計1500萬元贈與兒子，完納贈與稅125.6萬元，並將房地辦理移轉登記至兒子名下。

然而在兒子於取得受贈房地後，一改受贈前對他孝順恭敬有禮的態度，經常頂撞他「還出惡言侮辱」，這名父親感到身心受創，後悔贈與房地，想申請撤回贈與稅申報及退還已繳納稅款。

只是房地已辦理移轉登記在受贈人名下，這名父親除了向法院提起告訴，經法院判決確定取得法定撤銷權外，無法撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報。台北國稅局呼籲，納稅義務人贈與他人財物前應三思，以免產權移轉登記後無法撤銷贈與，影響自身權益。

其實，納稅義務人於申報及繳納贈與稅後，在贈與財產未移轉至受贈人名下前，贈與人得撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報。但財產已辦理移轉後，除有法定撤銷原因經法院調查判決確定，納稅義務人不可以任意撤回。

台北國稅局表示，在繳清稅款後，撤回贈與稅申報，依贈與財產移轉的情形不同，有以下兩種情況：

1、在贈與財產產權未移轉至受贈人名下前：

納稅義務人得備齊贈與稅案件撤銷申請書及相關文件(如贈與不動產案件須檢附地方稅稽徵機關核准撤銷土地增值稅、契稅文件…等)，向國稅局申請撤回贈與申報，如有已繳納贈與稅者，得辦理退稅。

2、贈與財產倘已移轉至受贈人名下：

僅限於贈與人有法定撤銷權，例如民法所規定贈與人意思表示錯誤、被詐欺或脅迫而為之意思表示、附負擔之贈與而受贈人不履行其負擔、受贈人對贈與人有故意侵害之行為或對贈與人不履行扶養義務等，撤銷權之事實經法院調查判決確定，據以回復所有權者，始可受理撤回贈與稅申報並退回已繳納稅款。

受贈人有什麼情形，贈與人可行使撤銷權？

依民法第412條第1項之規定，「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。」

若受贈人有下列情形，則贈與人亦可行使撤銷權：

1、對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。

2、對於贈與人有扶養義務而不履行者。前項撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，1年內不行使而消滅。贈與人對於受贈人已為宥恕之表示者，亦同。

老後有3種方式規劃自己的資產傳承

信達聯合會計事務所所長胡碩勻則表示，無論是以何種方式做財富傳承，都要優先考慮兩件事：一是把自己照顧好，其次是按自己的意思執行，「這兩點最重要！」他建議，老後有幾種方式來規劃自己的資產傳承：

1、預立遺囑：除了「特留份」之外，將剩餘多數的財產留給特定人士或單位。

2、生前贈與：可「附帶條件」贈與，如明文約定孩子必須每月支付安養費用、定期探視、不能透過視訊或找看護來看等，只要不違反「公序良俗」都能成立。

3、信託：將財產交付給金融機構、公司單位、財團法人或信任的親友信託管理，本金他益（受益人是小孩），孳息自益（利息給自己），待百年之後再將受託資產交給受益人。

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關鍵字： 今周刊贈與稅

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