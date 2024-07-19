SCFI連跌兩周　法人看今年長約價簽在損平點無法彌補現貨價

▲有法人看明年貨櫃船運市場表現可能比2023年差。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(19)日下午3點最新出爐的上海交易所SCFI運價指數連跌兩周，有法人立刻出報告分析，運價在7月旺季開始轉成跌勢，跌幅將慢慢擴大，在新船仍持續大量下水的情況下，航商的報團拉抬的控制力減弱，加上今年5月美國線長約價簽在損平點，不像2022年至2023年簽的高價長約可以彌補現貨價下跌出現的虧損，明年貨櫃船運市場表現可能比2023年差。



這家長期追蹤貨櫃船運的法人分析，今年5月簽訂的長約，在大客戶的堅持下，僅簽訂在損平水準，未來若現貨運價跌至虧損價，長約運價將無助於縮減虧損，因此未來運價若重演2022年旺季下殺的跌勢，航商明年獲利將比2023年更糟。

就外在環境看，對航商抱團拉抬運價日益不利，目前的運價跌勢有重演2022年跌勢的趨勢，在港口擁擠狀況明顯紓解；巴拿馬運河水位回升，每日可通行船數自18艘上升至35艘；非海運聯盟船隻大量進入市場，美西線非海運聯盟運力占比，已從15%低點，拉高到目前的30%；新船爆量且待交訂單龐大，全球新船訂單575萬箱(20呎櫃)，相當3.4家長榮，佔全球貨櫃船隊19%，整體環境對船公司來說相當不利。

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這家法人答覆媒體詢問時指出，今年貨櫃船公司獲利會很高，但是股價反應的是未來，股價高點通常比獲利高點提前半年以上，因此他並不看好未來貨櫃航運股。